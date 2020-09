Thủ tướng Trudeau muốn có một cuộc bầu cử lại dân biểu trong cuối tháng 9?

Ottawa: Sau khi đảng Bảo Thủ liên bang bầu tân thủ lãnh mới là ông Enrin O’Toole, một cuộc thăm dò dân ý mới đã diễn ra và cho thấy là tuy đảng cầm quyền Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau bị tai tiếng về vụ giao chương trình tài trợ sinh viên làm việc trong mùa hè cho tổ chức từ thiện WE, mà tổ chức này có liên quan đến gia đình thủ tướng Trudeau, nhưng số người ủng hộ đảng Tự Do vẫn cao hơn số người ủng hộ đảng Bảo Thủ.

Chính vì thế theo nhận xét của báo Calgary Herald thì sau thời gian quốc hội Canada tạm ngưng hoạt động vì lời yêu cầu của thủ tướng Trudeau.

Vào ngày 23 tháng 9 sắp đến, quốc hội Canada sẽ khai mạc khóa họp mùa thu và bà toàn quyền sẽ đọc bản diễn văn đường hướng ( the throne speech).

Lúc đó các đảng đối lập có cơ hội bỏ phiếu bất tín nhiệm và đảng cầm quyền Tự Do sẽ đổ.

Tuy nhiên theo lời ông Enrin O’Toole, tân lãnh tụ đảng Bảo Thủ, thì ông sẽ không tìm cách để bầu cử lại quốc hội.

Nhưng với những lợi thế hiện nay: những thành tích của đảng cầm quyền Tự Do trong việc đối phó với đại dịch được sự ủng hộ của cử tri, và đồng thời phần lớn cử tri vẫn chưa biết ông O’Toole là ai?

Các bình luận gia cho là thủ tướng Trudeau sẽ tìm cách để cho các đảng đối lập bất tín nhiệm và một cuộc bầu cử lại quốc hội Canada có thể sẽ diễn ra trong mùa thu năm nay?