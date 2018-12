Thủ tướng Trudeau ký kết thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới.

Buenos Aires, Á Căn Đình: Trong cuộc họp thượng đỉnh của 20 quốc gia có kinh tế phát triển G20 tại thành phố Buenos Aires, xứ Á Căn Đình, thủ tướng Justin Trudeau của Canada đã ký kết thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới với tổng thống Trump và tổng thống Enrique Pena Nieto của Mễ Tây Cơ.

Thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới mà Hoa Kỳ gọi là USMCA và Canada gọi là CUSMA tuy đã được ký kết, nhưng vẫn cần có sự thông qua của quốc hội Hoa Kỳ.

Để buộc những dân biểu Mỹ thông qua thỏa ước tự do mậu dịch mới, tổng thống Trump đã nói là ông đã hủy bỏ thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ cũ (NAFTA).

Dư luận ở Canada đã không đồng ý với việc thủ tướng Trudeau ký kết thỏa ước mới này. Theo dân biểu Andrews Scheer, thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang thì Canada đã bị Hoa Kỳ ăn hiếp, buộc ký thỏa ước mới về tự do mậu dịch, trong khi ông Trump vẫn cho duy trì việc đánh thuế lên thép và nhôm nhập cảng từ Canada.

Nhưng theo nhận định của cựu thủ tướng Brian Mulroney, người đã đại diện Canada ký kết thỏa ước NAFTA, thì việc ký kết của thủ tướng Trudeau là một hành động đúng và khôn ngoan, trong tình thế nước Mỹ đang được lãnh đạo bởi một thủ lãnh mà tính tình bất chợt, không biết đâu mà lường.

Thỏa ước tự do mậu dịch mới quan trọng cho Canada hơn cho Hoa Kỳ: số giao thương một ngày giữa Canada và Mỹ lên đến 2 tỷ dollars.