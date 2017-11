Thủ tướng Trudeau dự lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong ở Việt Nam

Đà Nẵng: Trong ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong hôm thứ bảy ngày 11 tháng 11, thủ tướng Trudeau đang ở Đà Nẵng, tham dự cuộc họp thượng đỉnh của khối quốc gia vùng Á Châu và Thái Bình Dương (APEC), nên ông đã không thể tham dự lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong ở Ottawa như thông lệ, và thay vào đó là tham dự lễ tưởng niệm ngay tại Việt Nam, với sự tham dự của một số các quân nhân và các viên chức phụ tá trong phái đoàn Canada tham dự cuộp họp thượng đỉnh của nhóm APEC.

Tại phòng họp của một khách sạn ở thành phố Đà Nẵng trong hôm thứ bảy, một buổi lễ tưởng niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong đã diễn ra với khoảng 100 người tham dự và thủ tướng Trudeau.

Trong buổi lễ, thủ tướng Trudeau đã đọc một bài thơ tiếng Pháp của nhà thơ Arthur Rimbaud có tên là “Le Dormeur du val” (The Sleeper of the Valley, Người Ngủ trong thung lũng). Bài thơ nói về chuyện một người lính trẻ đi được đến một thung lũng và đã chẳng thức giấc sau một giấc ngủ.

Trong khi bà tổng trưởng ngoại giao , Chrystia Freeland đọc bài thơ “In Flanders Fields”, một bài thơ nói về cuộc thế chiến thứ nhất năm 1915, do một y sĩ trung tá quân y Canada, bác sĩ John McCrae đã làm trong đám tang của một người bạn thân là trung úy Alexis Hemer. Người trung úy này tử thương trong trận chiến “the Second Battle of Ypres”.