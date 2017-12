Thủ tướng New Zealand thách đố ngôi sao Anh trên mạng xã hội

Thủ tướng Jacinda Ardern ra ba câu hỏi cho ca sĩ Anh Ed Sheeran sau khi anh đề nghị được cấp quyền công dân New Zealand.

Bà Ardern mở đầu trong video thực hiện ở văn phòng tại thủ đô Wellington: “Chào Ed, tôi là Jacinda Ardern, Thủ tướng New Zealand. Tôi hiểu là bạn đã đưa ra một đề nghị rất không chính thức về việc được cấp quyền công dân nước tôi. Trước khi chúng ta có thể nghĩ thêm về việc đó, tôi có vài câu hỏi rất quan trọng dành cho bạn”.

Theo báo NZ Herald, nam ca sĩ người Anh Ed Sheeran trước đó đề cập việc xin cấp quyền công dân New Zealand trong video thông báo với người hâm mộ tại đây về chuyến lưu diễn trong tháng 3/2018. Ed nói: “Tôi chưa phải là công dân New Zealand nhưng đang lo vụ đó. Giúp tôi với thủ tướng ơi, làm ơn”.

Nữ thủ tướng 37 tuổi – một người yêu âm nhạc và thỉnh thoảng làm DJ – hỏi: “Đầu tiên, bạn có thích kẹo chocolate nhân dứa không? Bạn thậm chí có biết nó là gì không?”. Bà Ardern muốn nhắc đến loại kẹo đặc trưng của New Zealand được phủ chocolate với nhân ngọt vị dứa. Người New Zealand thường có món này trong tủ lạnh.

Bà hỏi tiếp: “Thứ hai, bạn có sẵn lòng đi dép jandal trong những tình huống chỉ phù hợp 50% không? Và cậu có biết jandal là gì chứ?”. Người New Zealand thường mang dép jandal quanh năm, kể cả vào mùa đông. Vì lý do thuận tiện, họ đôi lúc kết hợp dép này với vest hoặc váy khi đến các sự kiện trang trọng. Jandal được cho là biến thể của dép gỗ Nhật Bản và là cách gọi gọn của “Japanese sandal”.

Bà Ardern kết thúc phần thách đố: “Thứ ba, và quan trọng hơn hết, bạn có sẵn lòng biến New Zealand thành nhà bạn hay không? Báo cho tôi nhé”.

Thủ tướng New Zealand đưa ra ba thử thách cho nam ca sĩ Anh trong bối cảnh đảng của bà đang vận động giải quyết tình trạng các nhà đầu cơ ngoại quốc mua bất động sản ở New Zealand. Đảng này đồng thời cam kết thắt chặt các tiêu chuẩn được cấp quyền công dân New Zealand theo hạng mục nhà đầu tư.