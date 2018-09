Thủ tướng New Zealand bị chỉ trích vì chuyến bay hơn 50.000 đô

Thủ tướng Tân Tây Lan Jacinda Ardern bị chỉ trích là gây tốn kém khi lựa chọn một chuyến bay riêng để dành thời gian chăm sóc con gái.

Bà Ardern đã bay đến đảo quốc Nauru dự Diễn đàn Các đảo Thái Bình Dương. Máy bay của Không quân New Zealand đã chở phó thủ tướng Winston Peters đến Nauru từ hôm 3/9, sau đó quay lại để đón bà.

Chuyến bay khứ hồi ước tính có chi phí lên tới hơn 52.000 Mỹ kim, khiến nữ thủ tướng gặp phải một số chỉ trích.

Bà Ardern cho biết mình không thể đi cùng chuyến với ông Peters vì như thế sẽ phải xa con gái mới 11 tuần tuổi quá lâu. Đứa bé cũng còn quá nhỏ nên không thể tiêm vaccine theo quy định khi đến Nauru.

Bà giải thích: “Tôi đã cân nhắc rất kỹ. Tôi thậm chí đã kiểm tra xem liệu mình có thể quá cảnh ở Úc không. Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lựa chọn để tìm phương án thay thế cho tôi bay đến đó. Lựa chọn là đi trong một thời gian ngắn hoặc không đi. Nếu tôi không đi, tôi tưởng tượng mình cũng sẽ bị chỉ trích tương tự”.

Theo bà Ardern, máy bay của Không quân New Zealand không thể đỗ lại Nauru nên phải bay thêm một giờ đến quần đảo Marshall.

Nữ thủ tướng 37 tuổi đắc cử vào tháng 10/2017, là lãnh đạo trẻ nhất của đảng và trẻ nhất New Zealand trong 150 năm qua. Hồi tháng 6, bà trở thành nhà lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên trên thế giới sinh con trong gần 30 năm qua. Bà quay lại văn phòng làm việc chỉ 6 tuần sau đó.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm thông với bà Ardern. Một người viết: “Tôi tự hào rằng nhà lãnh đạo của chúng ta đã nỗ lực để thực hiện chuyến công tác một ngày đến Nauru”.

Trong khi đó, những người khác phản đối: “Bà ấy không nhất thiết phải tham dự nếu đã có phó thủ tướng ở đó”.

Bà Ardern cho biết nếu không có mặt, bà sẽ trở thành thủ tướng đầu tiên kể từ năm 1971 không tham dự Diễn đàn Các đảo Thái Bình Dương ngoài thời gian bầu cử.