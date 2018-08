Thủ tướng Justin Trudeau tham dự lễ hội Taste of the Danforth.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 8, thủ tướng Trudeau đã đến thành phố Toronto để khai mạc lễ hội Taste of the Danforth của cộng đồng những người Hy Lạp sống trong thành phố.

Khu vực trên đường Danforth, nơi có đông những người Hy Lạp cư ngụ cũng như có rất nhiều hàng quán Hy Lạp, đã được gọi là một thị trấn của người Hy Lạp, Greektown, nơi mà cách đây chừng 1 tháng sát thủ Faisal Hussain đã bắn chết hai phụ nữ và bắn bị thương 13 người khác.

Người ta chưa biết lý do nào khiến tay sát thủ Hussain đã bắn súng giết người bừa bãi trong khu phố Hy Lạp, nhưng theo thân nhân của hắn thì tay sát thủ này đang bị bệnh trầmcảm.

Trong buổi tối hôm thứ sáu có hàng ngàn người đã đến khu vực đường Danforth, nơi xảy ra vụ giết người, để cầu nguyện cho những nạn nhân đã bị thương vong.