Thủ tướng Canada tái đắc cử nhưng mất thế đa số

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tiếp tục cầm quyền sau khi chiến thắng sát sao trong cuộc bầu cử hôm 21/10, nhưng Đảng Tự do của ông không giành đủ số ghế để nắm thế đa số.

Đảng Bảo Thủ tiếp tục giữ vai trò đối lập chính thức. Bloc Québécois sẽ vào Quốc hội thứ 43 với lực lượng hùng hậu hơn. Tân Dân Chủ chiếm đủ số ghế để giữ cán cân quyền lực trong một chính phủ thiểu số.

Theo kết quả cuộc bầu cử liên bang Canada hôm thứ Hai 21/10, đảng Tự Do (Liberal) được 157 ghế trong tổng số 338 ghế quốc hội. Đảng Bảo Thủ (Conservative) được 121 ghế. Bloc Québecois (BQ) được 32 ghế. Đàng Tân Dân Chủ (NDP) 24 ghế. Đảng Xanh (Green) 3 ghế và 1 ghế độc lập.

Để có thể thành lập chính phủ đa số, một chính đảng cần đạt ít nhất 170 ghế trong quốc hội. Kết quả nói trên đồng nghĩa với việc Canada sẽ có chính phủ thiểu số và Thủ tướng Trudeau cần bắt tay với ít nhất một đảng đối lập để tiếp tục lãnh đạo Chính phủ Canada thêm một nhiệm kỳ nữa.

Ông Trudeau, người lên nắm quyền vào năm 2015 trong tư thế một nhân vật có sức lôi cuốn, hứa hẹn những cách thức “tươi sáng”, đã không còn được yêu thích như trước đây sau những vụ tai tiếng như hóa trang mặt đen trong các bức ảnh cũ (hành động bị coi là phân biệt chủng tộc) và cách ông xử trí một vụ doanh nghiệp tham nhũng. Giờ đây ông sẽ phải dựa vào Đảng Tân Dân chủ (NDP) để thúc đẩy thông qua các luật quan trọng.

Mặc dù đảng NDP chỉ giành được 24 ghế, giảm mạnh so với 44 ghế mà họ giành được trong cuộc bầu cử năm 2015, họ có thể có ảnh hưởng đáng kể lên chính quyền nhiệm kỳ hai của ông Trudeau.

“Tôi nghĩ rằng một chính phủ của Đảng Tự do được đảng NDP hỗ trợ có thể sẽ nghiêng về cánh tả,” theo ông John Manley, cựu bộ trưởng tài chính của Đảng Tự do, hiện đang làm việc trong lĩnh vực tư nhân.

Các chính phủ thiểu số ở Canada hiếm khi kéo dài hơn 2 năm rưỡi.

Ông Trudeau, 47 tuổi – người đề cao sự đa dạng trong vai trò thủ tướng, đã được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử và được coi là một trong những nhà lãnh đạo cấp tiến cuối cùng còn lại trong các nền dân chủ lớn của thế giới.

Tổng thống Trump, qua Twitter, đã chúc mừng ông Trudeau khi có được “một chiến thắng tuyệt vời và khó khăn.”

Ông Trump viết hôm 22/10 rằng “Canada xứng đáng được như vậy” và rằng ông “mong đợi được cộng tác” với ông Trudeau “vì sự tiến bộ cho hai nước chúng ta.”