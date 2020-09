Thử nghiệm lâm sàng của Canada về Acai Berries: Hy vọng ngăn ngừa các trường hợp nghiêm trọng của COVID-19

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Toronto đã bắt đầu cho thử nghiệm lâm sàng để xem liệu với sự can thiệp sớm của chiết xuất trái Acai Berry có thể giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng do viêm ở các bệnh nhân COVID-19 nhờ những lợi ích chống viêm của nó hay không.

Tiến sĩ Michael Farkouh, trưởng nhóm nghiên cứu và giám đốc của Trung tâm Peter Munk Centre of Excellence in Multinational Clinical Trials, part of the University Health Network, nói với CTV News:

“Theo một nghĩa nào đó, thì đó là một tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Bởi vì dễ dàng có được các loại trái berries, dễ chiết xuất, an toàn và rẻ tiền nên nó thực sự đáng để thử”.

Acai Berries đã được quảng cáo rộng rãi cho mục đích giảm cân và chống lão hóa ở Bắc Mỹ. Chiết xuất của trái berry cũng cho thấy một số khả năng làm giảm phản ứng viêm của cơ thể trong các nghiên cứu y khoa ban đầu.

Khi đại dịch tiếp tục, có bằng chứng cho thấy căn bệnh do coronavirus chủng mới gây ra có thể kích hoạt phản ứng viêm cấp tính, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm cả bị viêm ở tim và phổi.

Tiến sĩ Ana Andreazza, phó giáo sư Pharmacology and Psychiatry tại Đại học Toronto, đã nghiên cứu tác dụng của chiết xuất Acai Berry như một phương pháp trị liệu chống viêm có thể dùng cho các rối loạn sức khỏe tâm thần. Các nghiên cứu của bà cho thấy chiết xuất của trái Acai Berry đặc biệt làm giảm chứng viêm qua trung gian NLRP3, một loại cảm biến dò viêm kích hoạt phản ứng của cơ thể để chống lại căng thẳng và nhiễm trùng.

Khi coronavirus trở thành đại dịch toàn cầu, Andreazza đã rất ngạc nhiên khi thấy NLRP3 cũng xuất hiện trong các trường hợp COVID nghiêm trọng.

Thử nghiệm nói trên liên quan đến khoảng 580 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đang cách ly tại nhà. Một số bệnh nhân sẽ được cho dùng thuốc viên Acai Berry, trong khi một số bệnh nhân khác sẽ được dùng thuốc giả.

Bệnh nhân sẽ uống một viên nang mỗi tám giờ, với số lượng 520 Mg một ngày và cung cấp đánh giá các triệu chứng của họ cho các nhà nghiên cứu sau mỗi 15 ngày.

Hy vọng rằng sự điều trị này sẽ ngăn chặn việc phải nhập viện hoặc cần máy trợ thở, giảm nguy cơ tử vong. Farkouh nói: “Nếu chúng ta có thể ngăn chặn được tình trạng bệnh nhân nhập viện và tình trạng xấu đi của bệnh nhân sớm trong quá trình nhiễm COVID-19, thì điều đó có thể có một hiệu lực to lớn.

Trong khi một nửa số bệnh nhân tham gia thử nghiệm ở Toronto, số còn lại ở Sao Paolo, Brazil – một quốc gia đã ghi nhận có hơn 3,760,000 trường hợp nhiễm virus kể từ khi bắt đầu đại dịch và nơi mà phương pháp điều trị chi phí cao không phải là một lựa chọn.

Farkouh lưu ý rằng một phương pháp điều trị có chi phí thấp, có nguồn gốc ở Brazil, nó có thể làm giảm bớt căng thẳng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.

TB (theo ctvnews.ca)