Thủ lãnh đảng Bảo Thủ bác bỏ việc tự do mậu dịch với Trung quốc

Ottawa: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ sáu ngày 22 tháng 12, ông Andrew Scheer, thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang cho biết là ông ta sẽ không theo đuổi một thỏa ước tự do mậu dịch với Trung quốc, nếu ông lên làm thủ tướng.

Theo ông Scheer thì Canada và Trung quốc là hai quốc gia có những khác biệt.

Ông thủ lãnh đảng Bảo Thủ cũng nói là ông không thấy những rõ ràng minh bạch trong đường lối kinh tế của Trung quốc, có quá nhiều công ty quốc doanh, và sẽ còn lâu mới có thể có một thỏa ước tự do mậu dịch giữa Trung quốc và Canada.

Những nỗ lực tìm một thỏa ước tự do mậu dịch giữa hai quốc gia đã gặp thêm trở ngại, khi các cơ quan an ninh Canada đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh của công ty viễn thông Huawei, trong những ngày đầu tháng chạp năm nay, theo lời yêu cầu của các cơ quan an ninh Mỹ.

Bà Mạnh hiện được tự do tạm và chờ ngày bị dẫn độ qua Mỹ, về những tội danh gian lận của công ty mà bà là giám đốc tài chánh.

Công ty Huawei đã bị nhiều quốc gia không cho tham dự vào chương trình phát triển hệ thống viễn thông mới 5G, vì những lo ngại là sẽ bị công ty này ăn cắp dữ kiện cao kỹ và bị Trung quốc khống chế trong tương lai?