Thu hồi thực phẩm trẻ em của President’s Choice có nguy cơ ngộ độc

Hôm thứ Bảy 4-2, Loblaws Co. – công ty mẹ của các chuỗi cửa hàng thực phẩm No Frills, Loblaws, và Atlantic Superstores – xác nhận là đã cho thu hồi các thực phẩm hữu cơ dành cho trẻ em (organic baby food) do công ty President’s Choice sản xuất, vì có nguy cơ ngộ độc thịt (bolutism).

Những sản phẩm này gồm có các thương hiệu President’s Choice Organics Apple, Blueberry, và Green Pea.

Trước đó trong hôm thứ Bảy 28-1, Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada (Canadian Food Inspection Agency – CFIA) cũng đã phát đi một thông cáo “rủi ro cao”, cảnh báo dân chúng không nên dùng những bao nhỏ “baby food” có dung tích 128 millilitre với ngày hết hạn sử dụng là 31-10-2017 có ghi trên nhãn sản phẩm, vì chúng có chứa các vi khẩn gây ra ngộ độc thịt. Đây là loại thực phẩm trẻ em duy nhất đã kết hợp cả 3 mùi vị và đang được bày bán trong hệ thống siêu thị Loblaws trên toàn Canada. CFIA khuyên dân chúng nên quăng bỏ những bao gói đó (có mã số UPC là 0 60383 06292 7), hoặc trả chúng về cho cửa hàng nơi đã mua chúng.

Ngộ độc thịt là một bệnh nghiêm trọng, có thể dẫn đến bệnh liệt cơ (muscle paralysis) do một độc chất thần kinh (neurotoxin) gây ra, và được vi khuẩn Clostridium Botulinum sản sinh. Quyết định thu hồi các thực phẩm nói trên phát xuất từ một lời khiếu nại của một khách hàng.

CFIA xác nhận đang điều tra khiếu nại nói trên và có thể sẽ cho thu hồi thêm các sản phẩm khác cùng những cảnh báo khác.