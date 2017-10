Thu hồi thực phẩm gà đông lạnh nghi nhiễm salmonella

Hôm thứ Tư 19-10, Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada (Canadian Food Inspection Agency –CFIA) cho biết đã cho thu hồi 2 loại thực phẩm gà đông lạnh: Janes Pub Style Chicken Burgers và Pub Style Snacks Popcorn Chicken, vì nghi chúng có thể đã nhiễm vi khuẩn salmonella.

Loại Janes Pub Style Chicken Burgers có thời hạn sử dụng trước ngày 12-5-2018, với mã số UPC là 0 69299 12491 0. Loại Pub Style Snacks Popcorn Chicken có thời hạn sử dụng trước ngày 15-5-2018, mã số UPC là 0 69299 12542 9. Cả hai đều có trọng lượng 800 gram, đã được bán ra trong các cửa hàng trên toàn Canada. CFIA khuyến cáo ai đã mua phải những sản phẩm đang bị thu hồi này nên quăng bỏ chúng, hoặc trả chúng lại cho cửa hàng đã bán.

CFIA tiết lộ quyết định thu hồi phát xuất từ những phát hiện trong một cuộc điều tra có sự tham gia của Cơ quan Y tế Công cộng Canada (Public Health Agency of Canada – PHAC) về 13 trường hợp mắc bệnh do Samonela gây ra trong tháng trước ở vùng miền đông Canada, gồm Ontario, Quebec, New Brunswick, và Nova Scotia. Tuy nhiên, cơ quan này không nói rõ liệu đã có các trường hợp ngã bệnh nào liên quan trực tiếp đến 2 thực phẩm nói trên hay không.

Theo PHAC, vì vi khuẩn salmonella thường được tìm thấy trong gà sống, cho nên để bảo đảm an toàn, tất cả các loại gà nên được nấu chin kỹ trước khi ăn.

CFIA khẳng định cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và có thể sẽ có thêm các lệnh thu hồi nữa.