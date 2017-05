Thu hồi bánh Pie, Tart Shell nghi nhiễm E. coli

Hôm thứ Tư 26-4, Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada (Canadian Food Inspection Agency – CFIA) xác nhận đang cho thu hồi trên toàn quốc nhiều thương hiệu bánh pie và tart shells khác nhau được sản xuất bởi Harlan Bakeries – một tiệm bánh ở Edmonton, vì nghi ngờ chúng có thể đã nhiễm vi khuẩn E. coli.

Các sản phẩm đang bị thu hồi gồm các loại Deep Dish Pie Shells, Sweetened Tart Shells, và Tart Shells, được bán dưới các thương hiệu Great Value, Apple Valley, Western Family, và No Name. Các loại bánh này đều có thời hạn sử dụng trong khoảng từ 24-11-2017 đến 21-12-2017.

CFIA cho biết chưa có trường hợp bị bệnh nào đã được xác nhận liên quan đến các loại bánh nói trên. Người quan tâm có thể xem toàn bộ nội dung thu hồi của CFIA trên website của cơ quan này.

Theo CFIA, các thực phẩm nhiễm vi khuẩn E. coli O121 không thể nhận biết được bằng màu sắc hay bằng mùi vị. Các triệu chứng nhiễm nó gồm: buồn nôn, ói mửa, đạu quặn bụng dưới từ nhẹ cho đến nặng, và tiêu chảy từ ra nước cho đến có máu.