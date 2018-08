Thời tiết kỳ cục ở Canada: tuyết rơi ở miền tây trong khi sóng nóng diễn ra ở miền đông.

Vancouver: Thời tiết trong những ngày đầu tuần 27 tháng 8 ở Canada là những thời tiết của cả mùa đông lẫn mùa hè.

Trong khi một phần của Canada có những trận sóng nóng, thì có nhiều vùng lại có tuyết.

Tại nhiều vùng ở tỉnh bang British Columbia, nhiệt độ đã xuống đến độ âm, như nhiệt độ ở hồ Burns vào lúc 5 giờ sáng hôm thứ hai đã xuống đến trừ 2 độ C, nhiệt độ ở thị trấn Prince George xuống đến mức zero độ C.

Tại vùng công viên quốc gia Banff , tuyết rơi trong buổi sáng hôm thứ hai.

Trong khi đó những trận sóng nóng vẫn tiếp tục hoành hoành ở các tỉnh bang miền đông từ Ontario sang đến các tỉnh bang ở miền Đại Tây Dương. Những thay đổi đột ngột của thời tiết có thể một phần do những thay đổi của môi trường, của sự xuất hiện trở lại của dòng nước nino ở Thái Bình Dương?

Một trận sóng nóng bao phủ vùng đại thủ phủ Toronto, bao gồm cả những thành phố xung quanh như Hamilton, Markham và lên đến tận thành phố Montreal của tỉnh bang Quebec.

Nhiệt độ cộng thêm sức nóng của độ ẩm trong vùng đại thủ phủ Toronto và trong những ngày từ thứ hai 27 tháng 8 cho đến ngày thứ tư 29 tháng 8 lên đến 40 độ C.

Sau một vài ngày suy giảm, một trận sóng nóng khác lại đến với vùng thủ phủ Toronto vào những ngày cuối tuần và ngày đầu tháng 9.