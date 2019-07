Thời tiết của nước Anh trong những ngày qua còn nóng hơn Mễ Tây Cơ

London, Anh quốc: Trong ngày thứ hai 22 tháng 7, nhiệt độ ở thành phố London,Anh quốc đã lên đến 94 độ F, khiến cho đường xe lửa trong hệ thống the Tube ( subway) của thành phố London đã mềm ra và xe lửa không chạy được khi những trận sóng nóng Phi Châu bao phủ vùng trời Anh quốc.

Cơ quan y tế Anh đã khuyến cáo cư dân không nên ra ngoài đường trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều.

Cũng theo sự khuyến cáo của cơ quan y tế Anh thì còn những cách tránh nóng là không nên tập thể dục gắng sức, không uống rượu và mặc quần áo rộng.

Nhiều người đi xe điện đã than phiền là họ không thở được vì thiếu không khí trong đường hầm.

Một hành khách xe điện cũng nói là tình trạng nóng ở Anh lúc đó còn tệ hơn là cái nóng ở Mễ Tây Cơ.

Hàng trăm ngàn người Anh đã tìm cách tránh cái nóng của mùa hè, bằng cách ra ngoài các bãi biển, các bờ hồ..

Nhiệt độ của buổi tối cũng chẳng giúp ích gì cho cư dân tránh cái nóng: nhiều người Anh đã không thể ngủ được vì nhiệt độ vào ban đêm cũng ở mức 75 độ F ( 24 độ C)

Toàn thể Âu Châu đang phải hứng chịu những cơn sóng nóng, mà nhiệt độ ơ Hòa Lan đã lên đến 104 độ F ( 40 độ C)