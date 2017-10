Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba 17/10, bà Kim Ogg -công tố viên quận Harris nói với phóng viên truyền thông là bà sẽ tránh không giam giữ những bệnh nhân hút ma túy và bệnh nhân tâm thần nữa, để đưa họ vào những tổ chức phụ trách trị bệnh cho họ.

Đắc cử công tố viên và nhậm chức từ đầu năm nay, bà Ogg đang nỗ lực thực hiện việc không giam giữ -mà chữa trị- cho bệnh nhân tâm thần và nghiện hút. Quan điểm chữa bệnh, thay vì giam giữ bệnh nhân- đã giúp bà thắng cử.

Những người hút cần sa bị bắt chỉ cần tình nguyện tham dự những lớp huấn luyện “cai hút” để được tự do tạm.

Cùng tham dự cuộc họp báo còn có 30 người thiện nguyện nhận giúp bà Ogg thực hiện kế hoạch Thôi Giam Giữ Người Bệnh, trong số đó có cựu giám đốc cảnh sát Houston -ông C.O. Bradford và giáo sư luật Lydia D. Johnson trường Thurgood Marshall School of Law.

Bà Ogg tuyên bố, “chúng tôi lắng nghe tiếng nói của cộng đồng công dân quận Harris.” Chủ trương công khai hóa mọi hoạt động công tố, bà công bố toàn bộ những hồ sơ liên quan đến những vụ nổ súng, những hồ sơ di dân, hồ sơ ghi nhận mọi cải tiến về việc đóng tiền bail-bond để được tại ngoại trong lúc chờ tòa xét xử, v.v… u