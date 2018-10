Thỏa ước tự do mậu dịch USCMA sẽ làm giá nhà cửa gia tăng?

Toronto: Theo nhận định của ông James Laird, chủ tịch công ty Canwise Financial và cũng là người đồng sáng lập ra Ratehub.ca thì sau khi Canada đi đến một thỏa thuận với Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ về một thỏa ước tự do mậu dịch mới USCMA, thì giá nhà ở Canada có thể còn tiếp tục gia tăng?

Theo sự giải thích của ông Laird thì một khi những điều không chắc chắn đã không xảy ra, nền kinh tế Canada cũng như Hoa Kỳ sẽ tiến triển mạnh mẽ. Người ta có công ăn việc làm tốt, có tiền lương dồi dào, sẽ có khả năng mua những căn nhà đắt tiền.

Cùng một lúc ngân hàng trung ương Canada sẽ tiếp tục gia tăng mức lãi suất và khiến nhà cửa thêm phần đắt giá.

Ngoài ra với số nhà tung ra thị trường ít, hay số người bán nhà không có nhiều so với người mua, cũng sẽ khiến giá nhà gia tăng cao.