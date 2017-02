Thổ Nhĩ Kỳ bị khủng bố liên tục, du khách hoảng sợ không đến du lịch

Lý Anh

Thổ Nhĩ Kỳ là nước nối liền Châu Á và Châu Âu, cũng là nơi được Lonely Planet Guide Books‎ và Tạp chí du lịch TripAdvisor bình chọn là một trong 10 quốc gia trên toàn cầu nên đến du ngoạn. Tiếc thay, chỉ riêng năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp bị bọn khủng bố đánh bom khoảng 30 lần. Một giờ sáng ngày đầu năm 2017, một tên khủng bố trà trộn vào một hộp đêm, xả súng liên tục. Mấy ngày sau (05/01) lại bị đánh bom bằng ô tô, khiến nhiều người hoảng sợ không dám đến quốc gia này du lịch. Năm 2016 ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ thất thu khoảng 50 triệu Mỹ kim.

Các vụ khủng bố đầu năm 2017

Một giờ sáng ngày 01/01/2017, một tên khủng bố hoá trang thành Santa Claus đi vào Reina, hộp đêm nổi tiếng nhất ở Istanbul, thành phố lớn nhất, đồng thời là trung tâm văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ. Hộp đêm này nằm ngay cây cầu Bosporus nối liền Châu Âu và Châu Á. Tên khủng bố vừa vào hộp đêm Reina, nơi có khoảng sáu bảy trăm khách đang chào đón năm mới 2017, lập tức bắn gục một cảnh sát và thường dân, khi vào trong vũ trường, dùng súng tự động bắn liên hồi khoảng 6, 7 phút, sau đó lại ném thêm mấy quả lựu đạn khiến 39 người tử vong, 69 người bị thương, trong đó có 20 du khách ngoại quốc.

Một số khách trong hộp đêm Reina vội vàng tìm đường thoát ra ngoài, thậm chí nhảy xuống cầu Bosporus để chạy trốn. Cảnh sát phong toả hiện trường, đồng thời truy lùng hung thủ đang lẩn trốn. Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy hàng chục xe cứu thương đậu bên ngoài hộp đêm Reina, nhân viên cứu hộ đưa những người sống sót rời khỏi hộp đêm.

Ngày hôm sau (02/01), tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lên tiếng nhìn nhận đã cho người đến khủng bố hộp đêm Reina vào lúc giao thừa. Tuyên bố của IS cho biết, một tay súng của nhóm đã tấn công hộp đêm nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi những tín đồ Thiên Chúa giáo đang tổ chức lễ mừng năm mới, đồng thời ca ngợi hành động này là “anh hùng”. Phát ngôn viên của bọn khủng bố quá khích IS còn biện hộ cho hành động khủng bố của chúng: Đa số người dân Thổ Nhĩ Kỳ là tín đồ Hồi giáo, nhưng lại cam tâm làm nô lệ cho tín đồ Thiên Chúa giáo, mới bị trừng phạt trong đêm đón giao thừa đầu năm 2017. IS khẳng định, vụ tấn công hộp đêm Reina là “tiếp nối các chiến dịch thần thánh tổ chức này đã tiến hành nhằm chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, những kẻ đang bảo vệ Cây Thánh giá”.

Cho đến nay, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang ráo riết truy lùng thủ phạm. Điều tra ban đầu cho thấy, sau khi thực hiện vụ xả súng, hung thủ vứt bỏ áo khoác ngoài, lẩn vào đám đông trốn thoát. Theo điều tra, hung thủ đã sử dụng ít nhất 180 viên đạn trong vụ khủng bố.

Các mối đe dọa ngày càng tăng dẫn đến tình trạng an ninh ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng hỗn loạn, bởi vì, nước này là một trong những nước thành viên của khối NATO, đồng thời là đồng minh của Mỹ trong trận chiến chống quân khủng bố quá khích tự xưng là Nhà nước Hồi giáo.

Mấy ngày sau (05/01), thành phố lớn thứ 3 Thổ Nhĩ Kỳ là Izmir, còn gọi là Smyrna, cũng là thành phố cảng lớn thứ nhì sau Istanbul, lại xảy ra một vụ khủng bố đánh bom bằng xe hơi, khiến 2 người tử vong, 6 người bị thương. 2 tên khủng bố bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn chết ngay tại chỗ. Những người có trách nhiệm dự đoán, vụ khủng bố này do người của Đảng Công Nhân Kurd (Kurdistan Workers’ Party – PKK), một tổ chức vũ trang khuynh tả có căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Kurdistan ở Iraq, thực hiện.

Bước vào năm 2017, trong vòng 5 ngày đã xảy ra 2 vụ khủng bố, chỉ là nối tiếp các vụ khủng bố đã xảy ra trong những năm 2015 và 2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thù mới, thù cũ gây ra nhiều vụ khủng bố

Nhiều nhà bình luận thời sự cho rằng, chính trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây vô cùng hỗn loạn, bởi vì:

Đối ngoại, nước này tham gia vào liên quân do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống lại quân khủng bố tự xưng là Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Đối nội, thập niên 80 của thế kỷ 20, một số người Kurd thành lập đội vũ trang có xu hướng khuynh tả, theo đường lối xã hội chủ nghĩa tự do, đòi độc lập và quyền tự chủ về văn hóa và chính trị ở khu vực Kurdistan, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức vũ trang này tự xưng là Đảng Công Nhân Kurd đã nhiều lần đụng độ với quân chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện của tổ chức này từng gặp đại diện của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bàn về chia cắt khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ thành một quốc gia độc lập, nhưng không kết quả, nên đã gây ra nhiều vụ khủng bố, bị nhiều nước Âu Mỹ liệt vào danh danh khủng bố như IS.

Có thể nói, hầu hết những cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước này trong những năm vừa qua đều do kẻ thù mới là bọn khủng bố quá khích tự xưng là Nhà nước Hồi giáo và kẻ thù cũ là nhóm người có tên gọi là Đảng Công Nhân Kurd gây ra.

Quốc gia nên đến du ngoạn

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi được Lonely Planet Guide Books‎ và Tạp chí du lịch TripAdvisor bình chọn là 1 trong 10 quốc gia nên đến du lịch, bởi vì:

Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng về văn hóa, tự nhiên và ẩm thực. Thành phố Istanbul là điểm đến mong ước của du khách khắp thế giới, trong đó các công trình liên quan đến Thần thoại Hy Lạp cổ đại và Thành Troy … với trường đua ngựa Hippodrome of Constantinople, Nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed tại Istanbul. Nhà thờ Hồi giáo này thường được gọi là Thánh đường Xanh do gạch màu xanh ốp tường và nội thất của nó, là những nơi nên đến tham quan …

Cung điện Topkapi Palace, nơi ăn, ở, làm việc và vui chơi giải trí của các hoàng đế Sultan thời đế chế Ottoman. Cung điện này là một thành phần của quần thể lịch sử tại Istanbul, từ năm 1985 đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Topkapi Palace được xây cất giữa thế kỷ 15, có thể chứa trên 4,000 người phục vụ cho các vua chúa.

Thành phố cổ đại Ephesus từng là nơi Đức Mẹ Maria và Thánh John sinh sống và qua đời. Ephesus còn là thành phố có các công trình kiến trúc bằng đá như Thư viện của Celsius, Đền Hadrian, phố Marble và phố Agora …

Thành phố ngầm Kaymakli là một trong số 40 thành phố lớn và sâu nhất tại khu vực Cappadocia. Tại đây người ta đã tìm thấy một hệ thống thành trì ngầm với đầy đủ nhà cửa, nhà thờ, nơi cất trữ lương thực nằm ẩn sâu trong hang đá …

Ngoài những kiến trúc hùng vĩ, còn có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp của bãi biển Aegean với những cây Ô liu được trồng trên hòn đảo giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại là Pamukkale (còn gọi là Lâu Đài Bông), ở phía Tây – Nam Thổ Nhĩ Kỳ, được UNESCO công nhận là di sản Thế Giới với vẻ đẹp mê hồn của những dòng suối khoáng nóng chảy lộ thiên từ hàng ngàn năm trước tạo nên những hồ nước xanh biếc trên nền đá trắng, là những kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ có một không hai trên thế giới …

Khuôn khổ bài báo có hạn, không thể giới thiệu hết những kiến trúc hùng vĩ và danh lam thắng cảnh của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, mong quý độc giả thông cảm.

