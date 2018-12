Thơ nhạc Giáng Sinh

Nguyễn Mạnh Trinh

Những ngày này là thời điểm của nhạc giáng sinh. Khắp nơi đều vang vang những bản nhạc quen thuộc. Nghe nhạc, biết là mùa giáng sinh về.

Về nhạc ngoại quốc hay thánh ca giáng sinh quen thuộc với ngưới Việt Nam thì White Christmas, Holy Nights, Santa Claus is coming to town, Jingle Bells, Feliz Navidad, The Little Drummer Boy, Ave Maria,… Còn nhạc Việt thì nhiều lắm, nào Ðêm Thánh Vô Cùng, Ðêm Ðông Lạnh Lẽo Chúa Sinh Ra Ðời, Mùa Sao Sáng, Chiều Bên Giáo Ðường, Kinh Chiều, Bài Thánh Ca Buồn, Tà Áo Ðêm Noel,. . . Còn nhạc phổ từ thơ thì Tha La Xóm Ðạo, Mimosa Thôi Nở, Nguyện Cầu,Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím,. .

Một bản nhạc về Hàn Mặc Tử của Trần Thiện Thanh cũng thường được nghe trong lễ giáng sinh. Hàn Mặc Tử là một thi sĩ lớn của thi ca Việt Nam. Ông làm thơ bằng cả cuộc đời đau đớn của mình, bằng bệnh tật ác nghiệt phong cùi dày vò thể xác ông. Mỗi mùa trăng là mỗi lần ông bị chết điếng trong đau đớn khi vi trùng Hansen đục khoét trong xương tủy. Thơ của ông kết tinh từ những cảm giác ấy, từ những nỗi bất hạnh tột cùng của thể xác tận tâm hồn. Thơ của ông là:

“Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút

mỗi lời thơ đều dính não cân ta

bao nét chữ quay cuồng như máu vọt

như mê man chết điếng cả làn da

cứ để ta mênh mang trong vũng huyết…”

Ông mất khi 28 tuổi sau chuỗi ngày bệnh tật đau đớn. Mộ của ông được chôn ở nghĩa trang Quy Hòa chỉ cách trại cùi có hơn 200 thước và sau được gia đình với sự phụ giúp của nhà thơ Quách Tấn đem cải táng tại bãi biển Ghềnh Ráng gần tỉnh Quy Nhơn. Mộ của ông được coi như một thắng cảnh trong vùng và được nhắc nhiều đến trong văn chương và âm nhạc.

Nhà phê bình Vũ Ngọc Phan đã nhận định về Hàn Mặc Tử trong bộ Nhà Văn Hiện Ðại như sau:

“Hàn Mặc Tử có lẽ là người Việt Nam đầu tiên làm thơ ca ngợi Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria và Chúa Giê su. Ông ca tụng đạo Thiên Chúa với một giọng rất chân thành. Ðây là lần đầu tiên thi ca Việt Nam thấy được một nguồn cảm hứng mới. Tôi dám chắc rồi đây sẽ còn nhiều thi sĩ Việt Nam đi tìm nguồn cảm hứng trong đạo giáo và đưa thi ca Việt Nam vào con đường triết học”

Chúng ta không thể nào quên khi nói đến Hàn Mặc Tử mà không nhắc đến bài thơ Ave Maria. Thi sĩ đã làm thơ với lời chào mừng trân trọng cung kính Mẹ Maria, người nữ tuyệt vời thánh thiện. Cái buốt đau của thân thể khi cầm bút với những ngón tay co quắp rút lại vì bệnh đã làm cho thi sĩ như xuất thần để quên đi thực tại và đắm mình trong một niềm tin tôn giáo vô biên.

Như sóng lộc triều nguyên ơn phước cả

Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng

Thơm tho bay cho đến cõi thiên đàng

Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể

Và Tổng Lãnh Thiên Thần quỳ lạy Mẹ

Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa

Gương xông lên lời ca ngợi sum hòa

Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh

Maria! linh hồn tôi ớn lạnh

Run như run thần tử thấy long nhan

Run như run hơi thở chạm tơ vàng

Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến

Lạy Bà là Ðấng tinh tuyền thnah vẹn

Giàu nhân đức giàu muôn lộc từ bi”

Ðã có một nhận định Hàn Mặc Tử là một nhà thơ Công Giáo. “Với Hàn Mặc Tử, thơ là một nét nghệ thuật cao độ đi vào chủ nghĩa siêu linh, là cõi xuất thế, là bến trăng sao an toàn cho con người ẩn náu khi sống trong tuyệt vọng khổ đau trong cô đơn của của nhân tình thế thái. Không ai có thể phủ nhận nét Công giáo trong thơ Hàn Mặc Tử vì chính ông đa mở rộng biên giới thi ca Việt nam bằng những sáng tạo độc đáo mà nền giáo dục Công giáo từ cha mẹ, gia đình, trường Pellerin và gương sống các nữ tu Phan Sinh đã hun đúc hồn thơ của ông. Trong những ngày cuối đời, ông đã sống như một nhà tu thực sự,cuộc sống chìm lặng trong câu kinh, lời nguyện pha lẫn với những đớn đau do bệnh phong hành hạ. Chính nhà thơ đã thổ lộ “Trong những ngày cuối đời, tôi chỉ biết ngâm thơ và cầu nguyện mà thôi…”

Có ai đã hỏi có nhà thơ nào có thơ được phổ nhạc nhiều nhất và trong đó có những bài thơ rất lãng mạn tràn đầy tuổi trẻ? Câu trả lời sẽ là nhà thơ Nhất Tuấn và tập thơ Truyện Chúng Mình và những bài thơ được phổ nhạc: “Chúa nhật này trẫm nhớ ái khanh không?”, Nguyễn Ðức Quang phổ nhạc), “Con quỳ lạy Chúa trên trời” (Phạm Duy phổ bài thơ Cầu Nguyện), “Mimosa thôi nở” (Ðan Thọ phổ nhạc), “Xin trả Lại Em” (Hoàng Lang phổ nhạc), “Hoa Học trò”, “Niềm Tin” (Anh Bằng phổ nhạc)… Tổng cộng có hơn 40 bài thơ được phổ nhạc trong thời gian từ 1959 đến bây giờ… Ông là một sĩ quan cấp tá tốt nghiệp trường Võ Bị Ðà Lạt, làm quản đốc Ðài Phát Thanh Quân Ðội nhưng thơ của ông được giới trẻ ưa thích vì có những tâm tình ngôn ngữ trẻ trungthơ mộng giống họ. Tập thơ Truyện Chúng Mình gồm 5 tập và được coi là một tập thơ có nhiều độc giả nhất.

Thơ trong tập “ Truyện Chúng Mình “ thì cố nhiên là những chuyện đôi lứa. Nhưng có bài thơ nào về giáng sinh không? Mà lại được phổ nhạc nữa?

Bạn có nghe bản nhạc phổ thơ Nhất Tuấn của nhạc sĩ Ðan Thọ “Mimosa thôi nở” chưa? Tình tứ lãng mạn lắm dù hơi buồn một chút vì “tình chan chứa” mà… “mộng không thành”!

“Noel xưa anh nhớ

khi hãy còn yêu nhau

nhà thờ nơi cuối phố

thấp thoáng sau ngàn dâu

anh chờ em đi lễ

chung dâng lời nguyện cầu

mimosa bừng nở

đẹp như tình ban đầu

Ðà Lạt mờ trăng lạnh

Ðường về ta bước mau…”

Cùng nhau đi lễ Noel, hỏi nhau về ước vọng xưa sau. Em nắm tay anh và hồng đôi má. Sao tình tứ quá. Nhưng lại là chuyện tình buồn:

“mới bốn mùa thu qua

mimosa vẫn nở

sao mối tình đôi ta

ai làm cho dang dở

đêm này Noel đây

chuông nhà thờ khắc khoải

gió đồi lang thang bay

mưa buồn giăng ngõ tối

anh quỳ bên tượng Chúa

cúi đầu chắp hai tay

lạy chúa con chờ đợi

người ngày xưa về đây

nhưng em không về nữa

đường khuya mưa bay bay

Mimosa thôi nở

Trong hồn anh đêm nay”.

Một bản nhạc khác, bài thơ “Con quỳ lạy chúa trên trời” mà nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc cũng là một tình khúc tuyệt vời. Bài thơ lục bát “Cầu nguyện”, bài thơ đầu của tập thơ Truyện Chúng Mình tập 1, được chuyển thể cũng lãng mạn tình tứ không thua “Mimosa thôi nở”…

Bài thơ ấy như một câu chuyện kể lại bằng thơ, rất mộc mạc nhưng lại gần gũi với cuộc đời thường. Cũng là chuyện một chàng trai quỳ bên tượng chúa cầu nguyện cho có được giai nhân cùng mình chung sống đến cuối đời. Nhưng lại là cuộc chia phôi. Vì người tình đã bỏ đi. Thơ man mác, tuy chỉ buồn thôi và vắng giọt nước mắt. Thơ nén trong tim những nỗi buồn bằng ngôn ngữ đơn sơ.

“Con quỳ lạy Chúa trên trời

để cho con thấy được người con yêu

đời con đau khổ đã nhiều

kể từ thơ dại đủ điều đắng cay

số nghèo hai chục năm nay

xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo

mối tình đầu trót bọt bèo

vì người ta thích chạy theo bạc tiền

âm thầm trong mối tình điên

cầm bằng Chúa định nên duyên bẽ bàng

bây giờ con gặp được nàng

không giàu, không đẹp không màng lợi danh

chúng con hai mái đầu xanh

chắp tay khấn nguyện trung thành với nhau

thề nhau sóng gió bể dâu

để yêu…trước cũng như sau, giữ lời

Người ta lại bỏ con rồi

Con quỳ lạy Chúa trên trời thương con”

Mỗi lần khi Giáng sinh về, nghe lại bản nhạc ấy, tự nhiên sao tôi nhớ quá những ngày mình còn trẻ. Cũng ngây ngô và mộng ước như thế nhưng chỉ là giấc mơ không thực mà thôi. Mấy ai, trong mối tình đầu tiên mà không vấp ngã phải không?

Nhất Tuấn còn bài thơ nào về Giáng sinh không? Chắc là còn nhiều. Ðơn cử như bài Niềm Tin cũng được phổ nhạc và được hát mỗi mùa Giáng sinh

“lại một Noel nữa

mấy mùa giáng sinh rồi

anh ở đồn biên giới

thương về một khung trời

chắc Ðà Lạt vui lắm

mimosa nở vàng

anh đào khoe sắc thắm

hương ngào ngạt không gian

mấy mùa giáng sinh trước

chỗ hẹn anh chờ hoài

lần này không về được

hồi hộp đợi tin ai

em biết không đời lính

nắng sớm với sương chiều

gió rừng rồi mưa núi

đã làm anh vui nhiều

ở đây anh chờ sẵn

đón thánh lễ truyền thanh

xin Chúa ban ơn xuống

cho em và cho anh

cũng cầu cho thế giới

cho nhân loại hòa bình

cho đôi ta gặp lại

trong một mùa giáng sinh. ”

Nhạc sĩ Anh Bằng đã phổ nhạc bài thơ này. Vẫn ngôn ngữ bình thường ý tứ đơn sơ nhưng lại tạo được sự thích thú cho người nghe chính vì cái đơn giản, dễ hiểu, dễ cảm ấy.

Nói đến thơ giáng sinh phải nhắc đến nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên và các bài thơ của ông. Trong không khí của ngày Noel năm nay, có lẽ chúng ta cũng nên nhắc lại những bài thơ ấy.

Nguyễn Tất Nhiên có những bài thơ rất lạ. Hình ảnh của Chúa và Ðức Mẹ được nhà thơ sử dụng phương cách độc đáo, chuyên chở được tình cảm một cách dễ thương. Từ “Vì tôi là linh mục” đến “Chuông mơ”, rồi “Em hiền như ma soeur” đến “Hai năm tình lận đận”, thơ và nhạc hình như đã bổ túc cho nhau để làm nổi bật hơn cá tính của người thơ. Thuở sinh thời, ông thường bực bội vì nghĩ rằng độc giả chỉ biết đến Nguyễn Tất Nhiên qua những bản nhạc mà ít để ý đến cốt tủy là chính những bài thơ của ông. Những bài thơ mà ông cho là biểu hiện rõ nét thi ca của ông. Những câu thơ tràn đầy nhạc tính và cũng chan chứa thi tính. .

Như bài thơ nhan đề “Nguyện làm cây thánh giá” đăng lần đầu tiên trên tạp chí Văn số Giáng sinh năm 1972 và sau đổi thành “Hai năm tình lận đận” và Phạm Duy phổ nhạc. Bài thơ ấy có đoạn như sau:

“… em bây giờ có lẽ

toan tính chuyện lọc lừa

anh bây giờ có lẽ

nên làm người tình thua

nhà thờ chuông đổ chậm

tượng Chúa gầy hơn xưa

Chúa bây giờ có lẽ

Rơi xuống trần gian, mưa

(dù sao thì Chúa cũng

một thời làm trai tơ

dù sao thì Chúa cũng

làm đàn ông… dại khờ)

anh bây giờ có lẽ

thiết tha hơn tín đồ

nguyện làm cây thánh giá

trên chót đỉnh nhà thờ

cô đơn nhìn bụi bặm

làm phân bón rêu xanh

(dù sao cây thánh giá

cũng được người nhân danh)

hai năm tình lận đận

em đã già hơn xưa.”

Chỉ có hai năm lận đận cuộc tình thôi mà nhà thơ bắt´ “em” già đi thì hơi ác! Lúc đọc thơ và nghe nhạc, cảm giác hơi khác nhau. Ở thơ, có một điều gì buồn buồn, nhẹ nhàng và hơi chút mỉa mai. Còn ở nhạc, thì có vẻ ngây thơ lãng mạn hơn. Với tôi, khi đọc thơ, lại cảm vì những chi tiết rất đời thường nhưng lại tạo được nét mới lạ. Từ trước tới giờ, có lẽ chưa có ai có ý nghĩ như Nguyễn Tất Nhiên: dù sao thì Chúa cũng/ có một thời…trai tơ/ dù sao thì Chúa cũng/làm đàn ông dại khờ. Chính cái nét ngang ngang khác người ấy làm bài thơ sinh động. Còn khi nghe nhạc thì cảm giác khác hơn. Cái nét ngang ngang tinh nghịch ngầm không giống ai ấy biến dạng đi. Và thay thế là cảm giác của sự trẻ trung đầy nét lãng mạn. Ðó là nhận xét thô thiển của riêng tôi, khi đặt mình vào vị trí người thưởng ngoạn…

Có một tập thơ của nhà thơ Nguyễn tất Nhiên mà hình bìa là hai tháp giáo đường cao vút với bức tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Hợp.

Ðó là tập thơ Chuông Mơ mà Nguyễn Tất Nhiên xuất bản vào dịp giáng sinh năm 1999. bài thơ mà nhan đề được chọn cho tập thơ là bài thơ gửi về cho người xưa còn ở Việt Nam

“chiều nay em còn mảng tóc mai

hay đã lao tâm luống bạc rồi

chiều nay vừa đến giờ tan học

hay vừa buông cuốc chặm mồ hôi?

Chiều nay em bước trên quê hương

Chắc tóc không còn óng ả chuông

Chắc chuông không mượt nâng tà tóc

Chắc tóc và chuông đã… đoạn trường!

Chiều nay em trên quê hương

Chắc chúa chẳng nhìn như mọi hôm

Bởi vì mắt Chúa và em đã

Lóng lánh vùi chôn lệ ngấn lòng

Aùo em trắng cả sân trường trắng

Tan học trong đời anh thẩn thơ

Ðời anh quên, nhớ, quên, nhiều lắm

Chiều chiều xứ Mỹ cũng chuông mơ.”

Nguyễn Tất Nhiên còn nhiều bài thơ khác. Như “ Em hiền như ma soeur”, “Vì tôi là linh mục” cũng được phổ nhạc thành những bài hát mà chưa bị thời gian làm cho phai phôi.

Có một bài thơ khá nổi tiếng của một nhà thơ người miền Nam. Bài thơ ấy cũng được nhạc sĩ Huỳnh Anh và nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc. Một bài thơ mà thành hai bản nhạc. Ðó là bài thơ “Hoa trắng thôi cài trên áo tím” của Kiên Giang Hà Huy Hà.

Nhà thơ khi ăn mừng thượng thọ 81 tuổi đã mang bức di ảnh của người xưa để công bố một hình bóng nàng thơ áo tím, một nhân vật có thực của đời mình và là một hình bóng thân yêu trong bài thơ. Theo bài viết đăng trên web- site của nhà văn Lê Thiếu Nhơn thì nàng thơ của KiênGiang Hà Huy Hà (tên thật là Trương Khương Trinh) là bà Nguyễn Thúy Nhiều, người bạn học của chàng hay đi ngang qua nhà thờ mỗi khi xem lễ với tà áo tím. Hà Huy Hà đã mang hình ảnh ấy vào thơ với cảnh giáo đường, với chuông nhà thờ. Và ông cũng lồng vào khuôn cảnh một thời tao loạn để có cảnh tử biệt sinh ly. Thơ Kiên Giang Hà Huy Hà rặt ròng âm hưởng miền Nam, có lúc thật giống với thơ Nguyễn Bính nhưng cũng có khi y khuôn như những câu ca dao của miền sông nước Cửu Long. Về khuynh hướng chính trị, Kiên Giang thiên cộng trong thời kỳ trước năm 1975 và là một người được chế độ Cộng sản cho tham dự vào các sinh hoạt văn chương sau 1975 nhưng dường như chẳng có đãi ngộ nào đáng kể mặc dù được xưng tụng là có hơn 60 năm phục vụ nghệ thuật cho cách mạng. Lúc đến tuổi hưu ông phải bán đi căn nhà nhỏ bé của mình và sinh kế cũng khá chật vật.

Ðoạn đầu bài thơ:

“lâu quá không về thăm xóm đạo

từ ngày binh lửa cháy quê hương

khói bom che lấp chân trời cũ

che cả người thương nóc giáo đường

mười năm trước em còn đi học

áo tím điểm tô đời nữ sinh

hoa trắng cài duyên trên áo tím

em là cô gái tuổi băng trinh

quen biết nhau qua tình lối xóm

cổng trường đối diện ngó lầu chuông

mỗi lần chúa nhật em xem lễ

anh học bài ôn trước cổng trường

thuở ấy anh hiền và nhát quá

nép mình bên gác thánh lầu chuông

để nghe khe khẽ lời em nguyện

thơ thẩn chờ em trước thánh đường…”

ình yêu rồi cũng phai phôi. Nàng áo tím đi lấy chồng. Chàng nghe ròn rã chuông xóm đạo như tiễn nàng vu quy. Rồi sau đó chiến tranh, và nàng áo tím ngày xưa đã thành chiến sĩ và chết dưới bóng cờ.

Và kết cuộc:

“Hoa trắng thôi cài trên áo tím

mà cài trên cỗ nắp quan tài

điểm tô công trận bằng hoa trắng

hoa tuổi học trò mắt thắm tươi

xe tang đã khuất nẻo đời

chuông nhà thờ khóc đưa người ngàn thu

từ đây tóc rũ khăn sô

em cài hoa trắng trên mồ người xưa.”

Hình như có một bản khác thì những câu thơ cuối bị sửa đi bằng ngôn ngữ khác. Ðó là bốn câu thơ cuối của bài thơ đầu tiên. Về sau này, người chồng của bà Thúy Nhiều ghen tức khi bà này đặt tên con đầu lòng bằng tên ghép của hai người: chính mình và người thơ. Bản sau của bài thơ, Kiên Giang Hà Huy Hà sửa lại đoạn kết bài thơ là:

“Lạy chúa con là người ngoại đạo

nhưng tin có Chúa ở trên trời

trong lòng con giữa màu hoa trắng

cứu rỗi linh hồn con Chúa ơi!”

Thơ Kiên Giang ngôn ngữ chất phác, những bài thơ như Xe Trâu hay Hoa trắng thôi cài trên áo tím nhờ sự hồn hậu bình dân biểu lộ tính tình của người dân miền Nam nên đã có vị trí trong thi ca Việt Nam…

Ít ai có giọng thơ như thế. Mặc dù có những nhà thơ sinh trưởng ở miền Nam nhưng giọng thơ thì đọc lên nghe âm hưởng của vùng địa lý khác, như Tô Thùy Yên chẳng hạn…

Ðọc thơ Kiên Giang, chúng ta thấy như cả một phương trời của sông nước Hậu Giang, của những tâm tình hồn hậu đơn sơ, của tấm lòng yêu quê hương đất nước. Hoa trắng thôi cài trên áo tím với hình ảnh của xóm đạo, của những mối tình ngây thơ, của một thời tao loạn chiến tranh đã tạo được nhiều cảm xúc cho người đọc. Cũng như bài thơ Tha La Xóm Ðạo của Vũ Anh Khanh đã tạo một nguồn cảm hứng cho người đọc khi ngày Giáng sinh về…

Nguyễn Mạnh Trinh

