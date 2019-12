Thiếu thịt heo trầm trọng ở Việt Nam, những ngày trước tết Canh Tý.

Hà Nội: Những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 28 tháng chạp cho biết là hiện đang có nạn thiếu thịt heo trầm trọng ở Việt Nam, khi Tết Canh Tý cận kề. Cũng theo những tin tức vừa được loan báo chính quyền Việt Nam đã bị bó tay, không có cách để ngăn chận nạn dịch tả heo Châu Phi, để giá cả thịt heo đã gia tăng cao: giá thịt heo đã lên đến mức kỷ lục, gây khó khăn cho cuộc sống của cư dân. Nạn dịch tả heo Châu Phi ở Việt Nam đã tiêu hủy gần 6 triệu con heo với trọng lượng gần 350 ngàn tấn và số heo nuôi ở các nhà chăn nuôi Việt Nam chỉ còn lại có 22 triệu con. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam dự đoán Việt Nam sẽ thiếu khoảng 200 ngàn tấn thịt heo cho dịp Tết. Hiện tại giá thịt heo hơi trung bình ở Việt Nam dao động từ 90 ngàn đòng cho đến 100 ngàn đồng một ký, , tức cao gấp đôi so với thời điểm bình thường (lúc chưa xảy ra dịch, giá thịt ba chỉ cũng như sườn cốt lết dao động ở mức trên dưới 200 ngàn đồng tức cao từ gấp đôi cho đến gấp ba so với giá bình thường. Thời Báo cũng biết là một số những người Việt ở Canada, về Việt Nan ăn Tết Canh Tý đã mang theo thịt heo về làm quà tặng cho người thân và cũng dùng để ăn trong những ngày họ còn ở Việt Nam

