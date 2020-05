Thiếu thịt bò, nhiều nhà hàng Wendy’s phải chuyển qua bán thịt gà

New York: Hệ thống nhà hàng Wendy’s nổi tiếng với khẩu hiệu ” Where ‘s the beef”, nhà hàng bán đồ ăn nhanh chuyên về thịt bò. Nhưng mới đây một số các chi nhánh của hệ thống nhà hàng Wendy’s đã lặng lẽ chuyển một số thực đơn dùng thịt gà thay vì thịt bò, vì những thiếu hụt thịt bò đang diễn ra ở Bắc Mỹ.

Hàng loạt các cơ xưởng chế biến thịt bò ở Bắc Mỹ như các cơ xưởng Tyson, Smithfield ở Hoa Kỳ và Cargill ở Canada đã phải tạm đóng cửa vì hàng trăm nhân viên ở các cơ xưởng này bị nhiễm COVID-19.

Theo những tin tức thông báo hôm thứ tư ngày 6 tháng 5, co trên 1 ngàn cửa tiệm Wendy’s ở Hoa Kỳ đã không còn thịt bò để bán.

Giá thịt bò ở Bắc Mỹ vì thế cũng đã gia tăng!