Thiết lập vùng phong tỏa dịch COVID-19 tại thành phố Nữu Ước

Nữu Ước: Trong hôm thứ ba ngày 10 tháng 3, ông Andrew Cuomo, thống đốc tiểu bang New York đã huy động vệ binh quốc gia đến thiết lập vùng phong tỏa dịch COVID-19 trong khu vực New Rochelle ở ngoại ô thành phố New York.

Theo ông thống đốc thì khu vực này là ổ bệnh dịch coronavirus lớn nhất nước Mỹ.

Tất cả các địa điểm có đông người trong khu vực New Rochelle như nhà thờ, trường học.. sẽ bị đóng cửa trong vòng 2 tuần bắt đầu từ ngày 12 tháng 3.

Tuy nhiên, khác với Ý hay Vũ Hán của Trung Quốc, thống đốc New York nói không có việc cấm đi lại trong khu vực ngăn chặn. Các doanh nghiệp vẫn được phép mở cửa và người