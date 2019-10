Thị trưởng Turner tung quảng cáo tấn công luật sư Buzbee

Thị trưởng Sylvester Turner đã vừa tung ra một mẩu quảng cáo mới trên truyền hình để trả đũa những lời cáo buộc về tham nhũng trong toà thị chính Houston từ phía luật sư kiêm doanh gia Tony Buzbee bằng cách nói rằng ông Buzbee đã từng bỏ tiền ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của cựu Biện Lý Harris County để sau đó được tha bổng trong vụ án về tội lái xe say xỉn.

Cả hai bên đã gia tăng cường độ tấn công sau khi ông Buzbee đã bỏ tiền túi ra khoảng 10 triệu Mỹ-kim trong chiến dịch tranh cử để mong trở thành đối thủ theo sát với đương kim thị trưởng. Các cuộc thăm dò dân ý cho thấy ông Turner đang dẫn đầu khá xa với khoảng 37% cử tri ủng hộ nhưng chưa đủ đa số quá bán để thắng cử ngay vòng đầu. Ông Buzbee về nhì với tỉ lệ ủng hộ khoảng 19.6% trong số nhiều ứng viên khác.

Ông Buzbee thường xuyên tố cáo chính quyền Turner về tội dung dưỡng chuyện tham nhũng ở toà thị chính. Lần này, phía ông Turner cáo buộc rằng ông Buzbee trước đây đã bị cáo buộc tội lái xe say xỉn. Trong lúc hồ sơ được thụ lý tại toà án, ông Buzbee và các luật sư phụ tá đã cùng thi nhau bỏ tiền ủng hộ cho quỹ vận động tài chính của bà Devon Anderson là Biện Lý của Harris County lúc bấy giờ. Sau khi bà Anderson bị thất cử trong kỳ bầu cử năm 2016, văn phòng biện lý của bà đã huỷ bỏ vụ truy tố ông Buzbee.

Ông Buzbee cũng bị tấn công về việc đã có những quan hệ mật thiết với thẩm phán liên bang Samuel Kent, và do đó đã khiến cho một vị thẩm phán khác quyết định rút toàn bộ 85 vụ án do tổ hợp luật sư của ông Buzbee đảm nhiệm ra khỏi đống hồ sơ thụ lý bởi thẩm phán Kent. Ngoài ra, ông Buzbee cũng bị chỉ trích về việc đã ủng hộ $300,000 cho chiến dịch tranh cử của Thống đốc Rick Perry để sau đó được ông Perry bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Đại học Texas A&M.

Cuộc bầu cử tại Houston sẽ bắt đầu sớm từ ngày 21/10 và ngày bầu cử chính thức là 5 tháng 11.