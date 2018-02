Thị trường chứng khoán thế giới sút giảm nặng nề

New York: Trong sáng hôm thứ hai ngày 5 tháng 2, thị trường chứng khoán trên toàn thế giới đã sút giảm nặng nề, theo sau sự sút giảm 666 điểm vào hôm thứ sáu 2 tháng 2 của chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ ủa thị trường chứng khoán New York.

Trong sáng hôm thứ hai, chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ tương lai sút giảm thêm 162 điểm.

Chỉ số của các thị trường chứng khoán ở Âu Châu và Á Châu đều xuống thấp , nhất là chỉ số chứng khoán của Nhật đã xuống với tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 11 năm 2016 cho đến nay.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sút giảm trên 5 phần trăm hay trên 8 tỷ Mỹ kim và là mức sútgiảm cao nhất của thị trường chứng khoán Việt từ trước đến nay.

Trong khi đó giá của đồng tiền ảo Bitcoinnn đã xuống dưới mức 8 ngàn Mỹ kim, và ở mứv 7,951 Mỹ kim. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ tính đến sáng hôm thứ hai, số tiền mà các nhà đầu tư bỏ tiền mua các đồng tiền ảo đã bốc hơi thêm 103 tỷ Mỹ kim.

Một sinh viên Nam Hàn bỏ tiền mua tiền ảo , đã có thời giá số tiền ảo mà anh ta đầu tư lên đến 188 ngàn Mỹ kim trước khi giá tiền ảo xuống thấp, đã chết ở cư xá đại học mà người ta chưa biết nguyên do của cái chết?

Cũng theo các nguồn tin khoảng trên 50 ngàn người ở Việt Nam, cũng mua bán tiền ảo và cũng đã lỗ vốn nặng nề.