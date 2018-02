Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ sút giảm mạnh

Toronto: Sau khi sút giảm 666 điểm trong hôm thứ sáu ngày 2 tháng 2, chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York sút giảm thêm 1,175 điểm trong ngày thứ hai 5 tháng 2, và còn ở mức 24, 345 điểm.Như vậy trong có hai ngày liên tiếp, chỉ số Dow Jones Kỹ nghệ sút giảm hơn 7 phần trăm.

Tại thị trường chứng khoán Toronto, chỉ số SP/TSX cũng sút giảm 271 điểm trong ngày thứ hai 5 tháng hai và còn ở mức 15,334 điểm, mức thấp nhất trong vòng gần 5 tháng qua.

Các nhà đầu tư đã rút tiền ra, sau khi được lời khá nhiều trong năm qua, kể từ lúc ông Trump lên cầm quyền.

Họ rút tiền ra cũng vì những lo sợ là nền kinh tế Bắc Mỹ phát triển mạnh, sẽ khiến cho mức lạm phát cũng như mức lãi suất sẽ còn tiếp tục gia tăng cao?

Theo giáo sư Lisa Kramer của trường đại học Toronto, phân khoa quản trị kinh doanh của trường Rodman thì có những lý do như mức lãi suất, tình hình chính trị không ổn định ở Hoa Kỳ đã là những lý do khiến các nhà đầu tư lo sợ rút tiền ra khỏi những cách đầu tư.