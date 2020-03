Thêm tin tức về cách ngăn ngừa corona virus

Trong tuần qua, thử nghiệm hơn 100 mẫu virus từ TQ gửi sang. Giờ mới hiểu thêm về đặc tính con Vũ Hán.

Virus Vũ Hán nhân bản rất chậm so với virus flu – chậm hơn rất nhiều vì Error Correction ở Rna-seq data. Điều này giống như một đứa bé sinh ra đã bị “tàn tật” – gọi con Vũ Hán là virus tàn tật là vì nó bị “error-correcting processes” trong phần RNA – Hãy tưởng tượng như một người mẹ khó sinh con vì bệnh tật tử cung.

Con Vũ Hán có tật nguyền và tật nguyền này có phải do con người làm ra bị lỗi lập trình hay do tự nhiên vẫn chưa biết.

Vì bị “tàn tật” error-correcting processes, do đó Vũ Hán nhân bản rất chậm – nếu so với flu virus thì nó nhân bản chỉ có 1/ 1000 so với Type B Influenza.

Vì đặc tính nhân bản chậm chạp này nên con Vũ Hán khó có thể mutation – Và với đặc tính chậm chạp này nên Vũ Hán ủ trứng chậm chạp, vì vậy người bị lây nhiễm sẽ không bị nóng sốt cho tới khi phát bệnh từ 15-24 ngày.

Nếu đặt giả dụ TQ chế ra con này và cố tình làm sai chuổi gene RNA của con Virus để nó KHÔNG thể sinh sản nhanh nhằm lây lan rộng hơn trước khi người bị nhiễm phát bệnh thì là suy nghĩ khá thông minh không phải vừa.

Vì đặc tính hay lập trình bị lỗi nên Vũ Hán sẽ lây rộng trong cộng đồng mà người bị nhiễm khó biết mình đang bị lây nhiễm.

Đã nói trước đây là con Vũ Hán giống hệt con corona OC43 được khám phá từ dơi vào năm 1960. Phiên bản con OC43 được lập trình lại thành con Vũ Hán nhưng bị lỗi phần RNA nên nó nhân bản rất chậm chạp.

Nếu một người khỏe mạnh có kháng thể tốt thì kháng thể T-Cell của mình dễ dàng làm thịt con Vũ Hán trước khi nó đủ thì giờ nhân bản.

Vấn đề khó ở chỗ là kháng thể con người chúng ta chưa đủ nhạy bén để biết con VŨ Hán đã xâm nhập vào cơ thể mình vì kháng thể con người chưa quen nhận dạng con virus này.

Tìm ra đúng cách giúp kháng thể mình sớm nhận mặt con Vũ Hán là chúng ta nên uống trà gừng pha đường mỗi ngày trong lúc này – vì gừng kích thích hệ hô hấp tiết ra protein interferon-beta. Và vì interferon-beta xuất hiện làm cho con Vũ Hán bực bội gây phản ứng – khi Vũ Hán phản ứng interferon-beta thì lúc đó Kháng Thể T-Cell biết rõ địch đang nằm ở đâu để tìm giết ngay nó.

Doses of 300 micrograms per mililiter of fresh ginger stimulated the respiratory cells to secrete an anti-viral protein called interferon-beta.

Mình đã thử nghiệm rồi và mong quý anh chị hãy nghe theo là trong thời kỳ phức tạp lây nhiễm hãy uống nước gừng mỗi ngày 1 ly (không gây hại mà còn tốt cho hệ hô hấp).

Nói rõ là con Vũ hán bị “tàn tật” error-correcting processes”, do đó Vũ Hán nhân bản rất chậm và khi nó vào người mình thì Kháng Thể vẫn chưa nhận ra nó nên cơ thể chúng ta rất cần interferon-beta để chọc giận cho nó lộ mặt giúp kháng thể T-cell biết mà giết nó.

Nhờ thử nghiệm mà biết được đặc tính này, thông báo cho người VN biết trước – các khoa học gia khác có thể tìm ra vấn đề này muộn hơn mình là chắc chắn.

Thân Nhiều

