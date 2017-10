Las Vegas: Thêm những chi tiết mới về tay sát thủ Stephen Paddock vừa công bố trong ngày thứ hai 9 tháng 10.

Sát thủ Paddock, 64 tuổi, đã sử dụng 23 khẩu súng đủ loại, từ trên lầu cao của một khách sạn ở thành phố Las Vegas, bắn xuống khán giả của một trình diễn văn nghệ nhạc đồng quê, hôm chúa nhật ngày 1 tháng 10, và đã khiến 58 ngừoi chết và 527 người bị thương.

Tài liệu mà đài CNN có, về vụ ra tòa của sát thủ Paddock vào năm 2013, khi ông ta bị trượt chân và té trước khách sạn Comospolitan ở Las Vegas đã có những chi tiết như sau:

-Ông Paddock đã khai trước tòa là ông ta đã được bác sĩ cho uống thuốc an thần valium để trị chứng lo sợ. Những phản ứng phụ của thuốc an thần là làm cho người bệnh giận dữ, hung hăng và khó chịu (Rage, aggressiveness and irritability), mà có thể đã khiến cho tên sát thủ này giết người hàng loạt?

-Ông ta là một người “ngủ ngày cày đêm” : chơi bài suốt đêm và ban ngày thì ngủ.

-Ông ta cũng là một người bủn xỉn: có thể bỏ ra hàng triệu dollars trên sòng bài, nhưng đi ra ngoài thì mặc quần ny lông (sweatpant) và đi dép lẹp kẹp. Ông ta mang rựou từ nhà vào sòng bài, vì sợ phải trả tiền típ cho mấy cô bồi rượu.