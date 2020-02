Thêm một sản phẩm “Made in China!”

“Tàu hắt hơi thì Việt cũng sổ mũi!”

Nguồn tin mới nhất khi chúng tôi kết thúc bài báo này hôm 02/02 là đã có hơn 16.762người mắc bệnh và 350 người chết ở Trung Cộng, trong đó có một người Tàu ở Phi Luật Tân vì Coronavirus!(*)

Điều nguy hiểm là 5 triệu cư dân – gần một nửa dân số của thành phố 11 triệu dân – đã rời thành phố này trước khi có quyết định phong tỏa, một trong các biện pháp khẩn cấp cố gắng ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch này. Thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng đã không giấu giếm chuyện này trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 1-2020.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình trung ương (CCTV) về lý do không thông báo kịp thời cho công chúng trong giai đoạn virus gây viêm phổi mới bùng phát, Thị trưởng Chu Tiên Vượng thú nhận đã phải giấu nhẹm nguồn tin vì phải xin ý kiến thượng cấp trước khi công bố dịch viêm phổi đã bùng phát. Đó là lề thói làm việc trong các chế độ độc tài mà mọi việc, nhất nhất đều phải chờ lệnh của cấp trên đồng ý phê chuẩn trước khi có văn bản công bố cho dân chúng.

Ông Chu thừa nhận không có thẩm quyền đưa ra thông tin về dịch viêm phổi trước khi có lệnh của Bắc kinh. Phóng viên báo chí địa phương Qingqing Chen cho biết đợt bùng phát dịch đầu tiên đã xẩy ra vào giữa tháng 12, nhưng người dân ở Vũ Hán đến cuối tháng 1-20 vẫn không ý thức được đây là một đại họa cho cộng đồng.

5 triệu dân Vũ Hán đã mang dịch bệnh nguy hại này đi đâu? Ngoài các thành phố khác của Trung Cộng, dịch bệnh hiện đã xuất hiện tại 26 quốc gia.

Theo các chuyên gia Việt Nam và ngoại quốc, Việt Nam có thể sẽ là quốc gia bị “lãnh đạn” dịch bệnh nặng nhất, cố nhiên là sau Trung Cộng. Việt Nam cũng là một quốc gia “ăn tạp” không kém gì người Tàu Trung Cộng. Coronavirus có thể lan truyền từ súc vật sang con người tương tự như cúm SARS hay dịch Ebola, và sau đó, sẽ truyền từ người sang người. Trong trường hợp của cúm SARS, bắt nguồn từ loài dơi, sau đó được truyền từ loại cầy hương (civet cat), sang người. Bệnh này phát xuất từ Trung Cộng vào năm 2003, đã lan ra 37 quốc gia khác, làm cho 774 người chết, trong đó có 5 người Việt Nam. Năm 2013 đến 2016, dịch Ebola phát xuất từ Tây Phi, giết khoảng 11,000 người, bệnh dịch này cũng được các nhà khoa học cho là phát xuất từ loài dơi.

Đất nước Hoa Kỳ cách xa Tàu một biển Thái Bình Dương, hôm Thứ Sáu, 31 Tháng 1, đã tuyên bố tình trạng khẩn trương y tế, và sẽ có biện pháp giới hạn người nhập cảnh do đe dọa của virus Corona đang hoành hành ở Trung Cộng và lan ra các quốc gia khác trên thế giới. Trong khi đó, ở sát nách Tàu, Thứ trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long của Việt Nam chủ quan quá đáng, cho biết chưa công bố tình trạng khẩn cấp do virus nCoV “nhưng triển khai phòng chống mạnh cả hơn khuyến cáo của WHO!”

Mặt khác, từ lâu nay Việt Nam đã miễn visa nhập cảnh cho người Tàu đến từ Trung Cộng. Tính đến ngày mùng hai tết đã có 6.700 du khách Trung Cộng đã đến Quảng Ninh. Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thuỷ đã cho biết, ngày 30 Tết Nguyên đán có 3.000 khách Trung Cộng nhập cảnh theo đường bộ, hàng không và đường biển. Ngày mùng 1 Tết có khoảng 1.900 khách và hôm mùng 2 Tết có 1.800 khách từ Trung Cộng nhập cảnh vào Quảng Ninh. Ngày 22/01 vừa qua, một chuyến bay từ Vũ Hán chở theo 218 du khách đã đáp xuống Đà Nẵng. Theo cơ quan y tế địa phương, do những du khách này “không có những triệu chứng nhiễm bệnh”, cho nên họ đã có thể tiếp tục đi du lịch đến Khánh Hòa.

Lạ một điều là Tổng cục Du lịch không yêu cầu ngăn các du khách Tàu tới Việt Nam từ các vùng có nguy cơ dịch viêm phổi Vũ Hán, nhưng lại yêu cầu các tổ chức du lịch “không tổ chức tour du lịch cho khách đến các khu vực có nguy cơ lây lan dịch Corona theo khuyến cáo của Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) và Bộ Y Tế.”

Phải chăng CSVN đang mang não trạng sợ Tàu và còn tham lợi nhuận, muốn tổng kết ngành du lịch bằng những con số du khách và số đô la, không ngại chúng đang mang hơi hám của tử thần. Chính vì điều này mà bà Trương Thị Hồng Hạnh, giám đốc Sở Du Lịch Đà Nẵng đã yêu cầu khách sạn Danang Riverside gỡ bỏ thông báo không tiếp khách Trung Cộng tân vì sợ bị lây nhiễm virus Corona. Như vậy các viên chức Cộng Sản sợ mất lòng đàn anh hay tham lợi hơn là lo lắng cho sự an toàn của cộng đồng.

Cũng vì sợ những nguồn tin có thể ảnh hưởng đến ngành du lịch của tỉnh như Bà Rịa-Vũng Tàu, với 464 hợp đồng du lịch và kế hoạch dự trù có khoảng 12,000 du khách đến đây bị hủy bỏ, Phòng An Ninh Chính Trị Nội Bộ (PA03) thuộc Công An tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triệu tập và xử phạt hành chính 30 triệu đồng ($1,294) đối với anh Trần Văn Tùng, 22 tuổi, Vũng Tàu, với tội “đăng thông tin sai sự thật trên facebook!”

Sự thật thì như Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao CSVN Phạm Bình Minh đã nói hôm 30/1: “Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên chứ Việt Nam không thể đơn phương!” Và hôm nay, Việt Nam ngừng bay với Trung Quốc nhưng xe lửa vẫn chạy do “chưa thống nhất với Bắc Kinh!”

Vậy thì chủ quyền quốc gia ở đâu, thưa Quý Ông?

Có lẽ đây là câu nói đúng nhất với tâm trạng mâu thuẫn của nền du lịch Việt Nam: “Với dịch viêm phổi đang hoành hành tại Trung Cộng, người ta ý thức được rằng du khách Trung Cộng quá đông có thể trở thành một cơn ác mộng, nhưng vắng khách Trung cộng tai họa có lẽ còn lớn hơn!”

Việt Nam đã từng ca tụng mối giao hảo Tàu – Việt là “núi liền núi, sông liền sông,” và “bên này biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là anh em,” cho nên hôm nay Tàu hắt hơi, thì Việt cũng sổ mũi, thì cũng không lấy gì làm lạ!

Trong khi Trung Cộng đang “tang gia bối rối” như thế thì Thủ Tướng “Ma-de” của CSVN, gửi một điện văn rất ư là vô duyên và nịnh bợ đến Trung Cộng, “lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc đối với thân nhân những người đã mất do dịch bệnh. Nhân dân Việt Nam rất quan tâm, thông cảm và chia sẻ trước những khó khăn nhân dân Trung Quốc trong lúc này!”

Chi vậy? Lửa cháy nhà hàng xóm sắp bén vào nhà mình, không lo phòng bị lại rỗi việc, chạy sang rối rít khen nhà thiên hạ, với những câu rất vô liêm sỉ, trong khi nhà hàng xóm cũng đang “bấn xúc xích” lo âu không biết số phận mình ra sao! Phúc: “đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ Trung Quốc, những nỗ lực to lớn của chính quyền địa phương và nhân dân Trung Quốc thời gian qua trong việc chống dịch bệnh, kiểm soát tình hình!”

Thế giới thường chê và không muốn mua những sản phẩm phẩm chất kém, độc hại làm từ China, nhưng lần này thế giới, là láng giềng gần gũi nhất là Việt Nam, sẽ phải nhận món hàng khuyến mãi, cho không, là dịch bệnh Corona. Vì lệ thuộc chính trị, sợ hãi, thờ ơ, vô trách nhiệm, Việt Nam đã nới lỏng các biện pháp ngăn chận loại virus này từ Trung Cộng. Trước tình hình nay, hai câu thơ cuối trong bài “Tôn phu nhân quy Thục” của Tôn Thọ Tường xin được đổi lại là:

“Ai về nhắn với phường vô cảm,

Thà mất lòng Dân, được bụng Tàu!”

Huy Phương

(*) CNN-Updated 2:27 p.m. ET, February 3, 2020