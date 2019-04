Thêm một “Bond-girl” qua đời

Trang Twitter của loạt phim James Bond loan báo nữ diễn viên Nadja Regin, “Bond girl” trong phim “From Russia With Love” (1963) và “Goldfinger” (1964) vừa qua đời ngày 6/4, thọ 87 tuổi.

Nadja Regin, tên khai sinh là Nadja Poderegin, sinh ngày 2/12/1931 tại thành phố Nis, Serbia. Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi còn là học sinh và dần được biết đến qua một số phim Anh cuối những năm 1950.

Trong From Russia With Love, Nadja thủ vai vợ của Kerim Bey, cảnh sát trưởng tại Istanbul do tài tử Pedro Armendariz đảm nhận. Ở tác phẩm 007 Goldfinger sau đó, bà vào vai Bonita – một vũ công múa bụng đã quyến rũ và cài bẫy điệp viên James Bond.

Bên cạnh các vai Bond-girl, Nadja còn xuất hiện trong hơn 40 cuốn phim và chương trình truyền hình như The Man Without a Body, The Saint, Don’t Panic Chaps!…

Năm 1980, Nadja ngừng diễn xuất và mở công ty xuất bản sách. Bà sáng tác và bắt đầu cho ra đời một số truyện thiếu nhi, hồi ký. Năm 2016, bà phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tay The Victims and The Fools kể về cuộc tình lãng mạn giữa một nhà thơ và một vũ công trong Thế chiến thứ hai.

Trước đó khoảng một tuần, ngày 31/3, nữ diễn viên nổi tiếng với vai Tilly Masterson trong phim Goldfinger qua đời ở tuổi 77.

Ngày 8/6/2018, “Bond girl” đầu tiên” Sylvia Trench trong phim Dr. No (1962) và From Russia With Love cũng qua đời. Thọ 90 tuổi.