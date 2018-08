Thêm 94 cuộc báo động về sóng nóng ở Canada.

Vancouver: Trong hôm chúa nhật ngày 5 tháng 8, sở khí tượng Canada đã lên tiếng báo động về những trận sóng nóng đang diễn ra ở trên toàn Canada.

Có đến 94 cuộc báo động về cái nóng ở 6 tỉnh bang bao gồm những tỉnh bang Alberta, British Columbia, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, phần lớn tỉnh bang Ontario và Quebec bao gồm cả hai vùng đại thủ phủ Toronto và Montreal và một phần vùng miền bắc Labrador.

Tại vùng đại thủ phủ Toronto, nhiệt độ cộng thêm sức nóng của độ ẩm đã lên đến 40 độ C trong ngày thứ hai 6 tháng 8.

Những trận mưa giông đã diễn ra ở miền nam tỉnh bang Ontario trong buổi chiều thứ hai, có thể gây những trận cuồng phong ở nhiều nơi.

Những trận sóng nóng cũng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới và Hoa Kỳ trong những ngày qua.

Trong ngày hôm thứ hai 6 tháng 8, nhiệt độ ở thành phố Lisbon, thủ đô của xứ Bồ Đào Nha đã lên đến 44 độ C: một kỷ lục mới về cái nóng ở thành phố này trong vòng 37 năm qua.