Thể dục hô hấp tim mạch giúp làm giảm nguy cơ bị ung thư phổi

BS Vũ Quốc Duy M.D. ( New York)

Theo kết quả của một cuộc cuộc khảo cứu kéo dài trong 12 năm vừa được công bố trên tạp chí the Journal of Science and Medicine in Sport thì đối với những người đàn ông, việc tập thể dục hô hấp tim mạch gắng sức ( cardiorespiratory fitness) sẽ là giảm nguy cơ bị bệnh ung thư phổi và nếu những người đã bị ung thư phổi, mà vẫn tiếp tục tập thể dục hô hấp tim mạch thì sẽ làm giảm nguy cơ bị chết và sống lâu hơn.

Bản khảo cứu cũng đề nghị việc sử dụng việc tập thể dục hô hấp tim mạch vào trong thành phần những phương pháp ngăn ngừa và chữa bệnh ung thư phổi.

Theo tiến sĩ Baruch Vainshelboim, giáo sư của trung tâm ung thư của trường đại học Saint Francis ở tiểu bang Pensylvania, và cũng là tác giả của bản khảo cứu thì phần lớn những người hút thuốc lại không bị ung thư, và kết quả những nghiên cứu cho thấy là việc không tập thể dục hô hấp tim mạch có thể là nguyên nhân gây bệnh ung thư phổi??

Cuộc khảo cứu của giáo sư Vainshelboim và những phụ tá trên 4,902 người đàn ông tuổi trung bình 59.2 năm: 58 phần trăm những người này là những người da trắng,20.6 phần trăm là những người da đen, 8.7 phần trăm là những người Tây Ban Nha và 8.3 phần trăm là những người Á Châu trong thời gian trung bình 12.7 năm.

Các nhà khảo cứu đã thấy là thể dục hô hấp tim mạch đã làm giảm nguy cơ bị ung thư phổi.

Những người đã có ung thư thì thể dục giúp làm giảm bớt tình trạng ung thư và kéo dài thêm cuộc sống.

Ung thư phổi là ung thư nguy hiểm nhất: bị là chết và khó sống sót sau 5 năm, cho nên kết quả của cuộc khảo cứu này rất đáng chú ý, nhất là cho những giới chức y khoa, trong việc tìm và chữa trị bệnh ung thư cho các bệnh nhân.

Những loại thể dục hô hấp tim mạch ( cardiorespiratory fitness) gồm có:

-Đi treadmill, elliptical

-High intensity interval training như boots camps

– Đi bộ bước nhanh

-Chạy

-Leo cầu thang

-Tập Kettlebells

-Đạp xe đạp

-Bơi lội

-Chèo thuyền

-Khiêu vũ

-Tập aerobics

-Chơi quần vợt, bóng rổ, túc cầu..

Nghĩa là những môn thể thao nào mà cần phải hít thở nhiều.