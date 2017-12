Thật là một sự mâu thuẫn khi người ta phản đối việc ăn thịt chó, nhưng lại ủng hộ việc ăn thịt heo.

Guelph, Ontario: Trong một bản điều trần phổ biến hôm thứ bảy ngày 16 tháng chạp, bà Susan Nance, giáo sư của trường đại học Guelph ở tỉnh bang Ontario đã cho là khi người ta lên án việc ăn thịt chó, nhưng tiếp tục ăn thịt heo và thịt gà là một điều mâu thuẫn.

Những tin tức mới đây cho biết là các tổ chức từ thiện đã giải cứu 50 con chó, từ một trại nuôi chó giết thịt ở Nam Hàn, và đem sang Canada nuôi nấng.

Giáo sư Nance cũng là thành viên của nhóm các nhà khảo cứu về sự an nguy của thú vật, có tên là the Campbell Centre for the Study of Animal Welfare, đã viết là khi người ta giận dữ về việc ăn thịt chó, dựa trên những dữ kiện là những con chó này bị giam giữ trong những tình trạng tồi tệ, trước khi bị giết, là một điều chính đáng, nhưng tình trạng tồi tệ trong việc giam giữ cũng xảy ra cho những con gà và heo.

Những người Canadians đã không tin là có việc ăn thịt chó vẫn diễn ra trên thế giới mà đặc biệt là ở những quốc gia Á Châu như Nam Hàn, Trung quốc, Cam Bốt, Việt Nam.v.v.

Bà Rebecca Aldworth, giám đốc điều hành của một tổ chức bảo vệ súc vật có tên là the Canadian Humane Society International thì ngay cả với những con chó được chăm sóc kỹ càng, người ta vẫn không thấy thoải mái khi ăn thịt chúng.

Theo giáo sư Nance thì người ta chỉ phản đối việc ăn thịt chó trong vòng vài thập kỷ mới đây, khi chó được chấp nhận là một thành phần trong gia đình của đa số những người sống ở Bắc