Tháo gỡ toàn bộ

Sau 9 tháng vất vả tháo gỡ chưa xong đạo luật ACA (Affordable Care Act -còn được người bình dân gọi là ObamaCare), tổng thống Donald Trump lại hăng hái lăn vào công tác tháo gỡ luật Clean Air Act -CAA (luật không khí trong lành).

Cả ACA lẫn CAA đều cần phải dẹp bỏ vì hai đạo luật này tạo ảnh hưởng tai hại cho túi tiền của giới cự phú Hoa Kỳ. Mỗi năm ACA tốn bạc tỉ vào việc tài trợ người nghèo mua bảo hiểm y tế, trong lúc CAA lại bắt quý vị chủ nhân hãng xưởng phải lọc sạch nước thải, và không được xả thán khí lên không trung.

Kỹ nghệ xả nhiều thán khí lên không trung nhất là những nhà máy đốt than làm điện; do đó họ bị cấm hoạt động.

Không khí chỉ tương đối trong lành tại những vùng thôn dã, đồi núi, bờ biển, nơi ít xe hơi, ít nhà máy; thành phố -nhất là những thành phố Trung Quốc- là những nơi có bầu khí quyển bẩn nhất, vì khí thải của xe hơi và nhà máy.

Nhiều cư dân Bắc Kinh tổ chức những ngày hô hấp trong lành, bằng cách dắt díu nhau ra khỏi thành phố.

Tại Hoa Kỳ, nhà máy đốt than làm điện chịu đến 40% trách nhiệm làm ô nhiễm bầu khí quyển bằng thán khí phun lên. Số lượng thán khí đó nhiều hơn tổng số lượng thán khí do xe hơi nhỏ, xe vận tải và phi cơ thải ra.

Do đó ngày 3/8/2015 Sở Bảo Vệ Môi Trường (EPA-the Environmental Protection Agency) hoàn thành đạo luật Clean Air Act ấn định những biện pháp giới hạn số lượng thán khí các nhà máy thải lên bầu trời trong văn kiện Clean Power Plan -CPP- không cho nhà máy sử dụng bầu trời làm nơi xả rác công cộng nữa.

Từ đó EPA có quyền trừng phạt những nhà máy vô trách nhiệm, làm môi sinh trở thành ô uế, gây ảnh hưởng tai hại cho sức khỏe của con người.

Sau 2 năm được áp dụng, chương trình Clean Power Plan được lệnh tái xét, để bỏ bớt những đòi hỏi bảo vệ môi trường gây tốn kém cho chủ nhà máy. Lý do: tân tổng thống -Trump- không đồng ý với nguyên tổng thống Obama về ưu tiên: một ông đặt ưu tiên sức khỏe công cộng lên trên hết, ông kia cho là cần bảo vệ kỹ nghệ sản xuất than.

Tổng thống Trump và giám đốc EPA Scott Pruitt quyết định xé Clean Power Plan (CPP) phá hỏng nỗ lực tạo ra năng lượng sạch bằng sức gió và sức nóng của mặt trời, trở lại với công thức nhà máy điện chạy bằng than để cứu những nhà tỉ phú trong kỹ nghệ khai thác hầm mỏ than.

Quý vị này đã tham dự buổi họp hôm thứ Tư 4/10 tại Washington với nhiều viên chức chính phủ để thực hiện mưu đồ xé CPP.

Địa điểm buổi họp là Trump International Hotel -một trong những bất động sản Trump trao cho cậu con trai quản trị, vì ông lên làm tổng thống; cậu con ông ký khế ước cho chính phủ mướn, lối tránh né loanh quanh này bị chất vấn về đạo đức cầm quyền, nhưng không tạo được một cải tiến nào cả.

Thành viên Hiệp Hội Hầm Mỏ (the National Mining Association -NMA) ngồi đối diện với tổng trưởng thương mại Wilbur Ross, nhân vật cầm đầu phái đoàn chính phủ; bên cạnh ông Ross là tổng trưởng năng lượng Rick Perry. Ông này nguyên là thống đốc Texas, và cũng nguyên là ứng cử viên tổng thống.

Bữa tiệc trưa thứ Tư 4/10 do công ty hầm mỏ Komatsu Mining Corp thết đãi. Trong bữa ăn, tổng trưởng Lao Động Alexander Acosta nói với giám đốc hãng Royal Gold, hãng chuyên sản xuất dụng cụ khai thác mỏ, là công nhân làm việc với ông sắp có job trở lại, vì mỏ than sẽ tái tục hoạt động.

Tờ The Washington Post tiết lộ: qua những câu chuyện riêng trao đổi trong bữa ăn trưa, tổng trưởng Perry bảo những chủ nhân ông trong kỹ nghệ hầm mỏ than là “sau một thời gian lép vế, than đang vùng lên chống cự,” không chỉ chống cự thôi mà than còn đang thắng thế, vì giờ này, cách đốt than sạch sẽ hơn trước kia.”

Khẩu khí của tổng trưởng năng lượng thuận lợi cho việc đốt than làm điện như vậy, thì điện gió, điện trời, có rẻ, có sạch đến đâu, cũng thất thế thôi.

Thành tích của sở Bảo Vệ Môi Trường -the Environmental Protection Agency- EPA trong 40 năm nay là cắt giảm 70% ô nhiễm trên bầu trời, và trong các mạch nước, trong lúc kinh tế Hoa Kỳ vẫn tăng trưởng 3 lần lớn hơn, mạnh hơn; nhưng lần này, với chính phủ Trump, và với tổng trưởng năng lượng Perry, thì phiên họp trong một bất động sản do tổng thống làm chủ, tiền mướn khách sạn trả bằng tiền công khố, và trả vào trương mục của tổng thống, tiệc tùng do chủ mỏ than thết đãi, thì … than không thể nào không sống lại.

Có cần nêu lên nghi vấn là trong cuộc hồi sinh đó, than có kéo theo dầu cặn không, những chiếc Volkswagen bị sa thải vì xịt khói đen có tái xuất hiện trên đường phố Mỹ không?

Tổng trưởng Perry chơi chữ trong câu ông tuyên bố với truyền thông “Clearly, the president wants to revive, not revile, this vital resource; coal is fighting back.” Chữ revive liền với chữ revile một vần, giống như câu ‘chữ tài liền với chữ tai một vần’, nhưng không như Nguyễn Du tổng thống không chê trách gì than mà còn cho than sống lại.

Hiện tượng tái sinh (revive) của kỹ nghệ than khởi đi từ sắc lệnh (Executive order) tổng thống ký vào tháng Ba 2017 không cho thi hành kế hoạch CPP (Clean Power Plan) nữa; ông giải thích việc cấm đoán này là để tạo ra ‘một nguồn năng lực độc lập và bành trướng kinh tế’. Dư luận quốc nội chỉ trích ông là ngụy biện vì than không rẻ hơn gió, không rẻ hơn nắng, mà lại vô cùng bẩn hơn, ấy là chưa nói đến tội tạo tai hại cho sức khỏe, vì làm ô nhiễm bầu khí quyển.

Nhưng sắc lệnh của tổng thống vẫn được thi hành, vì Quốc Hội nếu không đồng tình cũng nín khe, không phản đối.

Chưa nghe chính khách nào bênh vực bản EO (Executive order) phục sinh lò đốt than làm điện, vì dù lắc léo đến đâu đi nữa thì ‘cái lưỡi không xương’ của họ cũng không giải thích được than là nguồn năng lực độc lập hơn gió, hơn nắng, và điện than kiến hiệu hơn điện gió, điện nắng trong việc bành trướng kinh tế.

Giải thích cho thái độ vô trách nhiệm của quý vị nghị sĩ, dân biểu Cộng Hòa là câu tục ngữ Việt Nam ‘Mũ ni che tai’ -che thật kín- để khỏi phải thấy, khỏi phải nghe, phải biết những ngang trái ngoài đời qua những nỗ lực của tổng thống để ‘tháo gỡ toàn bộ’ những thành quả của người tiền nhiệm.

Nguyễn đạt Thịnh