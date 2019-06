Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt vì nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng

Bộ Xây Dựng của VN thông báo Cơ quan Cảnh sát Điều Tra Bộ Công An đã có báo cáo ban đẩu về vụ Đoàn Thanh Tra Bộ Xây Dựng nhận tiền hối lộ khi đi công tác tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Truyền thông trong nước, vào ngày 18 tháng 6 cho biết thông tin vừa nêu, cụ thể bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ 160 triệu đồng và ông Đặng Hải Anh, thành viên đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ 90 triệu đồng. Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang hành vi nhận hối lộ của hai cán bộ này khi đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đang trong quá trình thực hiện thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tin cho biết bên cạnh số tiền hối lộ bị bắt quả tang, Công an tỉnh Vĩnh Phúc còn phát giác và thu giữ hơn 330 triệu đồng khi khám xét nơi làm việc của đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng và số tiền này do bà Nguyễn Thị Kim Anh quản lý.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh hiện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, thuộc Phòng Thanh tra Xây dựng số 2 và ông Đặng Thanh Hải, chuyên viên Phòng Thanh tra Xây dựng số 2 vẫn đang bị tạm giữ tại trại tạm giam do Công an tỉnh Vĩnh Phúc quản lý. u