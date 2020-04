Thành phố White Rock đóng lối đi dạo ven bờ biển để ngăn chặn sự lây lan COVID-19

“Mọi người đều yêu mến Thành phố bên bờ biển (City by the Sea) của chúng ta, nhưng rất tiếc hiện nay không phải là thời điểm để đến thăm viếng.” (Thị trưởng White Rock Darryl Walker).

Vào ngày 8 tháng 4 năm 2020, Thành phố White Rock thuộc Metro Vancouver đã dựng hàng rào tại Lối đi dạo ven bờ biển (Waterfront Promenade), đóng cửa đối với công chúng kể từ ngày Thứ Sáu 10 Tháng 4.

Thành phố White Rock (có tên như vậy vì có một khối đá thật to nằm trên bờ biển) đang tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn du khách nán lại bên bờ biển. Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 10 tháng Tư – ngày lễ Thứ Sáu Tốt lành – Waterfront Promenade của White Rock sẽ bị đóng cửa không cho công chúng vào đi dạo. Các khung rào đã được dựng lên xung quanh đường đi dạo hôm Thứ Tư, ngày 8 tháng Tư.

Thị trưởng White Rock Darryl Walker đã đưa ra quyết định ngăn cấm quyền vào lối đi bộ phổ biến vì ông dự đoán du khách sẽ ồ ạt đến đây để đón ánh nắng mặt trời trong dịp cuối tuần dài.

Ông Walker nói rằng mọi người đều yêu thích “City by the Sea”, thành phố bên bờ biển này. Ở đây có bãi cát dài, có món cá và khoai tây chiên (fish and chips) truyền thống rất ngon, có Cầu tàu dài nhất Canada, là những điểm thu hút chính của thành phố.

Ông nói “Ngay bây giờ, bắt đầu bốn ngày cuối tuần của lễ Phục Sinh, chúng tôi muốn nhắn đây không phải là thời gian để ghé thăm.”

Trước đây, White Rock đã đóng cửa các bãi đậu xe ở khu vực Promenade, bao gồm West Beach Parkade, cũng như giảm chỗ đậu xe tối đa 15 phút ở phía bắc bận rộn của Marine Drive. Vào tháng 3, White Rock cũng đã đóng cửa Cầu tàu (Pier), một biểu tượng của thành phố, để tân trang lại.

Ông Walker nói thêm “Ngay bây giờ, điều quan trọng nhất là chiến đấu với COVID-19, và bảo vệ sức khỏe cộng đồng của chúng ta và nền kinh tế của chúng ta. Hãy chiến đấu với COVID-19 bằng cách ở trong nhà, duy trì khoảng cách an toàn nếu phải đi ra ngoài, và liên lạc với mọi người qua các phương tiện truyền thông xã hội. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này.”