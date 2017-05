Hôm thứ Tư 3/5/2017, Senate Bill 4 -dự luật số 4 của Thượng Viện tiểu bang Texas, sau vài thay đổi chi tiết do Hạ Viện thêm thắt vào, đã được chuyển qua cho thống đốc Greg Abbott ký ban hành. Đạo luật sẽ trở thành chiến thắng lớn nhất của chính sách chống di dân, chính sách do tổng thống Donald Trump chủ trương, và được chính quyền Texas tích cực ủng hộ.

Texas vẫn đứng đầu trong những tiểu bang chống ‘thành phố thánh địa’ (sanctuary city), mặc dù nhiều thành phố trong lãnh thổ Texas vẫn không tích cực tiếp tay chính phủ Liên Bang lùng bắt và trục xuất người di dân bất hợp pháp. Nhiều tổ chức công khai kêu gọi chống Senate Bill 4.

Dân biểu Dân Chủ Cesar Blanco -quận El Paso- nhận định, “Đảng Dân Chủ thua trong trận giao tranh này, nhưng đang trong thắng thế to lớn hơn.” Ông kêu gọi cử tri đừng quên đạo dự luật SB4 trong cuộc bầu cử sau.

Tại những thành phố ‘thánh địa’ cảnh sát không hỏi nghi can về tình trạng di dân của đương sự.