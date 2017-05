Thành Long và Sylvester Stallone lần đầu hợp tác đóng phim

Cuối tuần qua, tờ Deadline đưa tin nam tài tử hành động Sylvester Stallone đồng ý gia nhập đoàn làm phim “Ex-Baghdad”, cùng đóng chung với Thành Long.

Từng góp mặt vào nhiều cuốn phim hành động và hợp tác ăn ý với nhiều ngôi sao như Chris Tucker, Bruce Willis hay Jason Statham, nhưng đây là lần đầu tiên Thành Long đóng chung phim với Sylvester Stallone.

Hiện Scott Waugh, người nổi tiếng với phim Need for Speed đang được nhắm đến để đạo diễn tác phẩm. Ngoài vai trò diễn viên chính, Thành Long còn tham gia với tư cách là nhà sản xuất của phim. “Ex-Baghdad” có chi phí 80 triệu Mỹ kim và được coi là một trong những cuốn phim được đầu tư rất cao của điện ảnh Trung Quốc. Kinh phí làm phim sẽ do phía công ty điện ảnh của Thành Long và một vài đơn vị sản xuất điện ảnh khác của Trung Quốc cùng hùn vốn.

Trước “Ex-Baghdad”, Sylvester Stallone có ý định mời nam tài tử Hồng Kông tham gia loạt phim “Expendables”. Tuy nhiên, Thành Long đã nhiều lần từ chối tấm chân tình từ ngôi sao Hollywood này. Do đó, việc Sylvester Stallone nhận lời đóng phim do Thành Long hợp tác sản xuất khiến nhiều người bất ngờ.

Hồi tháng 11/2016, Thành Long đã nhận giải thưởng Oscar danh dự tại thành phố Los Angeles. Người trao tượng vàng cho Thành Long là Sylvester Stallone.

Thời gian vừa qua, Sylvester Stallone gây chú ý trên mặt báo khi thông báo rút khỏi dự án phim “Expendables 4” dù anh được coi là “linh hồn” của cả loạt phim.