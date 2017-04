Sáu chữ ‘Thằng nhỏ vừa mập, vừa khùng’ dịch từ 4 chữ ‘this crazy fat kid’ của vị chính khách uy tín nhất, và cũng đứng đắn nhất trong chính trường Hoa Kỳ -nghị sĩ John McCain; ông dùng bốn chữ này để nói về tổng thống Bắc Hàn Kim Jong Un.

Nguyên văn câu ông nói, “Trung Quốc là nước duy nhất có thể kiểm soát Kim Jong Un -thằng nhỏ vừa mập, vừa khùng đó đang cai trị Bắc Hàn; chỉ cần một tuần lễ là Trung Quốc có thể bóp nghẹt mạch máu kinh tế của Bắc Hàn.”

Ông nói như vậy với cô phóng viên Greta Van Susteren -nói trên đài MSNBC hôm 6 tháng Tư 2017, trong cuộc phỏng vấn về tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.

Chính phủ Bắc Hàn lớn tiếng phản đối những chữ ‘Thằng nhỏ vừa mập, vừa khùng’ McCain dùng để nói về tổng thống của họ; họ cho là ông McCain xúc phạm danh dự nước họ, và đe là ông sẽ gánh chịu nhiều hậu quả thê thảm.

Cả nhận xét của McCain lẫn lời phản đối của chính phủ Bắc Hàn đều đúng, và điều đó giúp đề tài cho nhiều nhà hí họa.

Nếu đủ trưởng thành, chắc tổng thống Bắc Hàn Kim Jong Un phải vô cùng lo lắng với đà tố cáo của nhiều chính khách Hoa Kỳ về tội ông ta đang khiêu khích Mỹ, nhưng bốn chữ ‘nếu đủ trưởng thành’ cũng đã đủ để nêu lên tính bi kịch của vấn đề: ‘thằng nhỏ’ vẫn cứ vô tư, vẫn cứ cười thích thú, trong lúc tổng thống Mỹ Donald Trump đang gửi một lực lượng hải quân lớn đến mức ông phải gọi là một ‘armada’ -một đại hạm đội gồm đến 3 chiếc hàng không mẫu hạm và những chiến hạm tuỳ tinh của mỗi hàng không mẫu hạm.

Ông chủ tịch 33 tuổi, nặng 275 pao đó được ngạn ngữ Việt Nam mô tả là ‘ăn chưa no, lo chưa tới’, đang ngủ say với giấc chiêm bao ICBM (intercontinental ballistic missile-hỏa tiễn liên lục địa), bắn nát Bạch Cung.

Trong lúc đó phát ngôn viên Bạch Cung công bố việc điều động hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, đang thả neo tại hải cảng Yokosuka của Nhật, và hàng không mẫu hạm USS Nimitz đang nghỉ ngơi tại Oregon đến Nhật Hải; tờ nhật báo Nhật Yomiuri Shimbun loan tin Nga và Trung Cộng thả nhiều tiểu hạm gián điệp theo dõi mọi xê dịch của 2 hải đoàn này -lực lượng tăng cường cho Hải Đoàn USS Carl Vinson, đang bố trí trong thế phong tỏa Bắc Hàn.

Tổng thống Trump bảo phóng viên Fox News, “Tôi không muốn công bố trước những việc tôi đang làm; … những việc lớn lắm, quan trọng lắm. Một ‘armada’ (siêu hạm đội) đang được điều động vào chiến trường.”

Tổng trưởng Quốc Phòng Jim Mattis xác nhận với phóng viên truyền thông là Hải Đoàn Carl Vinson đang được bố trí quanh hải phận Triều Tiên.

Nhưng ngày 15 tháng Tư Hải Quân Hoa Kỳ phổ biến nhiều hình ảnh cho thấy Hải Đoàn USS Carl Vinson không nằm trong vị trí phong tỏa Bắc Hàn, mà đang di chuyển qua eo Sunda Strait để xuống Ấn Độ Dương tham dự một cuộc thao dượt với Hải Quân Úc.

Cai Jian, nhà nghiên cứu thuộc Trung Tâm Sử Liệu Triều Tiên tại Fudan University, Thượng Hải, giải thích cuộc phong tỏa Bắc Hàn là một trò chơi phức tạp mà giới quân sự gọi là chiến tranh tâm lý hoặc bịp bợm (psychological warfare or bluffing). Ông nói không hề có cuộc phong tỏa đó, mà Hoa Thịnh Đốn cũng không hề có ý định phong tỏa Bắc Hàn.

Ông Ross Babbage, một thành viên kỳ cựu của Trung Tâm Xác Định Ngân Khoản Chiến Lược (Center for Strategic Budgetary Assessment), tại Hoa Thịnh Đốn không đồng ý. Ông nói, “Nêu lên viễn tượng phong tỏa Bắc Hàn không phải là bluffing; bluff mang cái ẩn ý không nghiêm chỉnh, trong lúc cuộc phong tỏa giả tưởng này rất nghiêm chỉnh; cứ thử hình dung Bắc Hàn không đáp ứng cuộc phong tỏa, mà cứ tiếp tục pháo ra những chiến hạm được mô tả là đang có mặt ngoài khơi xem, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến đâu.”

Trong buổi lễ Phục Sinh, trong lúc trẻ em tìm lượm trứng Easter egg trên sân cỏ Bạch Cung, một phóng viên hỏi tổng thống Trump, “tổng thống có điều gì nhắn ông Kim Jong Un không?”

“Just behave!” (bảo nó: chỉ cần nó ngoan ngoãn là đủ), Trump trả lời.

NHƯNG Ở BÌNH NHƯỠNG, cậu bé vừa mập vừa khùng vẫn không ngoan; cậu ra lệnh cho Sở Điện Ảnh thực hiện một cuộn phim hỏa tiễn Bắc Hàn bắn cháy chiến hạm Mỹ, phóng pháo cơ Mỹ và phổ biến liên tục trên đài truyền hình Bắc Hàn – một lối chiến trang giả tưởng khác.

Cậu dại dột đến nỗi anh bình luận gia Dana Milbank phải viết thư ngỏ cho cậu; lá thư được đăng trên tờ The Washington Post ngày 19/4/2017, dưới cái tựa: Dear Kim Jong Un: Watch out for Trump. He’s even crazier than you, đính kèm 2 tấm hình dưới đây.

Người viết xin độc giả thứ lỗi là phải ngừng bài báo tại đây, không dám đăng nguyên văn lá thư phạm thượng của anh đồng nghiệp Mỹ, mà cũng không dám dịch cái tựa của bài báo Mỹ, vì sợ anh ký giả Thủ Đầu Một, sợ nữ ký giả Cái Răng chỉ trích bằng những ngôn từ nặc mùi xú uế. Tác giả bài báo này và nhiều đồng nghiệp khác đã bị lên án là chống tổng thống, và chỉ biết trả lời ‘chống ổng làm chi?’

Tuy nhiên, tên anh Dana Milbank, và tên bài báo anh viết Dear Kim Jong Un: Watch out for Trump. He’s even crazier than you chắc chắn cũng đủ để giúp quý vị độc giả thích tìm hiểu sự thật tìm ra nguyên bản trên mạng.

Chuyện viết về người điên không mấy khi là chuyện vui, nhất là trong trường hợp người điên cầm nắm vận mệnh của vài trăm triệu người.

Nguyễn đạt Thịnh