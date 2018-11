Thăm viếng và tặng quà ủy lạo các cựu thương phế binh Hoa Kỳ tại bệnh viện Palo Alto VA Hospital và Menlo Park VA Hospital

Hoài Hương ( San Joe)

Vào 2 ngày 19/11/2018 và ngày 20/11/218 nhân mùa lễ Tạ ơn, hội Ái Hữu Cựu Chiến Sĩ Hoa Kỳ Tham Chiến tại Việt Nam (Associates of Vietnam Veterans of America – AVVA) đã tổ chức chuyến thăm viếng để giúp vui và ủy lạo tinh thần các cựu thương phế binh Hoa Kỳ đang điều trị tại bệnh viện Palo Alto VA Hospital và Menlo Park VA Hospital

Khoảng 400 phần quà gồm áo len dài tay, hoặc ao thun mỏng, mũ len, găng len, khăn quấn cổ… được hội AVVA để vào những túi xách một cách cẩn thận và có giấy màu phủ lên rất tươm tất.

Tham gia trong chuyến viếng thăm kỳ này cũng có sự góp mặt của các ca sĩ: Đồng Thảo, Hoài Hương, Nguyên Bình, Mai Huong, họa sĩ Bách Phi, một số anh chi em trong ban nhac Hướng Dương và một nhóm thành viên Du Ca Bắc California . Các tình nguyện viên đă chia ra đến 2 trung tâm, sau đo đến từng phòng hát những bai nhạc và hỏi han, chuyện trò cùng các cựu thương phế binh.

Xen lẫn những bài đồng ca như “Giọt Mưa Trên Lá”, “Those Were the Days” and “500 Miles” là những bài đơn ca êm diệu nhu “Unchained Melody”, The Green Green Grass of Home” .

Tại trung tâm VA Menlo Park, co những cựu thương phế binh vẫn còn sức khỏe cũng hăng hai ra nhảy với các tình nguyện viên khi nghe những bài nhạc chacha hay bebop vui tươi trổi lên,

Đặc biệt là bài đồng ca “Giọt Mưa Trên La” lời Việt của Phạm Duy và lời Anh “The Rain On The Leaves” của Steve Addis khi hát lên đă làm một thương binh xúc động đến chảy nước mắt. Mọi người dù chuyên nghiệp hay không cũng đều hát hết mình, hát với cả tấm long. Có những thương binh tuy có vẻ ốm yếu nhưng rất lạc quan vui vẻ, cùng thều thào hát với nhóm. Tuy vậy, có một vài người quay mặt vào tường muốn ngủ.

Cuộc viếng thăm kéo dài từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa va kết thúc bằng bữa ăn trưa thân mật giữa các tình nguyện viên gồm bánh mì, bánh ngọt, và trái cây đă được sửa soạn rất chú đáo của các chị trong AVVA.

Trong chuyến viếng thăm này, chúng tôi cũng co dip nói chuyện với trung uy Jack Wells, một cựu chiến binh Hoa Ky đă từng phục vụ tại căn cứ Đa Nẵng. Ông cho biết 43 người bạn đồng khóa với ông đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam. Ông cũng chia xe câu chuyện tình cảm động của một cựu quân nhân thủy quân lục chiến, ông Robert Holm và 1 cô gái Việt Nam trong thời chiến tranh Vietnam. Ông cũng giới thiệu một đoạn clip video quay cảnh ông Robert trở về VN viếng mộ người tình sau 43 năm và cuốn sách “In Another Time and Place, My 31 months in Vietnam” của Robert Holm.

Hoài Hương

Những lời chia sẻ của cựu trung úy Jack Wells về chuyện tình thương tâm của một sĩ quan Hoa Kỳ cùng đơn vị diễn ra vào năm 1968:

In November 1968 when Sergeant Holm learned that his girlfriend had been kidnapped, he asked his Commanding Officer, my classmate, Lt. Tom Rainey, if Holm could have a week away from his assigned duties, to look for his girlfriend. Holm could speak Vietnamese and he knew the area around the village.

Lt. Rainey gave Holm permission to have a week off and said he would drive Holm to the village. After arriving at the village, 10 minutes later, Lt. Rainey got in the jeep to drive back to his headquarters, and a few minutes later, a huge explosion was heard. A VC had set off a command detonated mine on the road blowing up the jeep and killing my classmate Tom Rainey. This story and about Sgt. Holm’s search for his girlfriend he was going to marry is in his book: In Another Time and Place, My 31 Months in Vietnam.