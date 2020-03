Thảm sát trong cộng đồng người Việt: em ruột giết chị bỏ xác vào thùng xe

New Orleans: Theo bản tin của sở cảnh sát thành phố News Orleans phổ biến hôm thứ sáu ngày 20 tháng 3, thì nghi can giết một người phụ nữ gốc Việt trong những ngày trước, chính là em ruột của nạn nhân.

Cảnh sát tìm thấy nạn nhân là bà Hương Nguyễn, 42 tuổi bị bắn chết , và xác bị bỏ vào thùng sau của chiếc xe Toyota Camry, vào ngày 13 tháng 3 tại khu vực đường Robin Hood và Will Stutley Drives, cách nhà của gia đình cô 7 blocks trong thành phố New Orleans.

Cảnh sát đang truy tầm nghi can Hoa Phương Nguyễn, 37 tuổi, về tội giết người chị, và nghi can có thể bị tù chung thân.

Người ta chưa biết nguyên do của vụ em giết chị này!

Đám táng của bà Hương Nguyễn đã diễn ra trong ngày thứ sáu, với một số nhỏ người tham dự vì những ngăn cấm vì đại dịch COVID-19.