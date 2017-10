Một trong những vụ thảm sát khủng khiếp nhất ở Hoa Kỳ: có ít nhất 50 người chết và trên 200 người bị thương

Las Vegas: Một tay súng đã bắn hàng trăm viên đạn vào đám đông tham dự một cuộc trình diễn nhạc đồng quê ngoài trời ở thành phố Las Vegas, tối hôm chúa nhật ngày 1 tháng 10 năm 2017.

Vụ giết ngừoi diễn ra vào lúc 10 giờ tối hôm chúa nhật.

Theo những tin tức sơ khởi được công bố vào lúc 12 giờ đêm hôm chúa nhật thì có ít nhất 50 nạn nhân bị giết và trên 200 người khác bị thương. Trong số những ngừoi thương vong có hai cảnh sát đến tham dự không phải trong giờ làm việc của nạn nhân. Ngoài ra còn hai người cảnh sát khác bị bắn trong khi thi hành công vụ, và một trong hai người ở trong tình trạng nguy kịch.

Tay sát thủ đã đặt súng bắn xuống, từ lầu thứ 32 của khách sạn và sòng bài Mandalay Bay Hotel.

Các nhân viên an ninh đã bao vây , dồn nghi can lại phòng của hắn mướn và đã bắn chết tên này.

Các nhân chứng cư ngụ ở các phòng xung quanh cho biết là họ nghe thấy tiếng súng nổ không ngừng, sau khi cảnh sát bao vây phòng thứ 137, nơi cư ngụ của nghi can giết người.

Cảnh sát đã không tiết lộ tên tuổi của tên sát thủ nhưng cho biết hắn là một người ở địa phương.

Cảnh sát cũng truy lùnh một phụ nữ khoảng 50 tuổi, đã cùng mướn phòng với kẻ sát nhân.

Người phụ nữ này tên là Marilou Danley cao 4 foot 11 inches và nặng 111 pounds. Người phụ nữ này có thể là một người Á Châu hay một người Tây Ban Nha. Những tin tức phổ biến trong sáng hôm thứ hai cho biết là cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ 62 tuổi này.

Cũng theo các nhân chứng ngồi trên sân cỏ nghe nhạc, thì vào khoảng 45 phút trước khi vụ thảm sát xảy ra một phụ nữ đi cùng với một người đàn ông đã vào trong đám đông và đã nói lớn là”họ đang ở xung quanh , chúng mày sẽ chết “đ**” hôm nay” ( they’re all around .. You’re all going to f*** die today).

Theo những tin tức phổ biến sáng hôm thứ hai ngày 2 tháng 10, cảnh sát đã tìm ra người phụ nữ đồng hành 62 tuổi của kẻ sát nhân và tên này là Stephen Paddock,một cư dân của thành phố Las Vegas.

Marilou Danley