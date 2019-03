Thảm sát diễn ra ở hai đền thờ Hồi giáo ở Tân Tây Lan

Christchurch, Tân Tây Lan: Những vụ thảm sát giết người hàng loạt diễn ra ở hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, Tân Tây Lan trong hôm thứ sáu ngày 15 tháng 3.

Theo những tin tức sơ khởi thì có 49 người chết, 48 người khác bị thương và trong đó có 20 người bị thương trầm trọng.

Các cơ quan an ninh dã bắt giữ ba người mà trong đó có một người có quốc tịch Úc Đại Lợi, bị nghi là thủ phạm giết người.

Bà thủ tướng Jacinda Arden của Tân Tây Lan đã gọi ngày thứ sáu có vụ giết người là một trong những ngày sầu thảm nhất của Tân Tây Lan và đây là một hành động bạo lực quá mức và chưa từng xảy ra.

Nghi can giết người đã viết một bản tuyên ngôn (manifesto) dài 74 trang chống đối việc thâu nhận di dân, và những lý do khiến ông ta ra tay giết người.

Nghi can cũng nhận ông ta là một người Úc , ủng hộ tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và là một người da trắng cuồng tín.

Vụ giết người đã bắt đầu vào lúc 1.45 chiều hôm thứ sáu ở đền thờ Masjid Al Noor tại thành phố Christchurch.

Vụ thảm sát thứ nhì diễn ra ở đền thờ Linwood Masjid ở gần đó

Nghi can đã đăng trên mạng Facebook tên là Brenton Tarrant ở thành phố Grafton, Úc Đại Lợi.

Theo những nhân chứng thì nghi can Tarrant là một huấn luyện viên về môn tập tạ tại một phòng thể dục trong thành phố Grafton.