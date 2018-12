Thẩm phán Mueller xin cho nghi can Michael Flynn không bị giam giữ.

Hoa Thịnh Đốn: theo bản tin của đài VOA phổ biến hôm thứ tư ngày 5 tháng 12, Văn phòng của công tố viên đặc biệt của Mỹ, ông Robert Mueller, đã gửi thư xin tòa án giảm án tù cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Tổng thống Donald Trump, ông Michael Flynn, vì ông này đã có sự hợp tác ‘tích cực’ với cuộc điều tra về khả năng thông đồng giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và Nga.

Văn phòng ông Mueller cho biết trong một văn bản gửi tòa rằng ông Flynn đã hỗ trợ cuộc điều tra ‘về mối liên hệ hay sự phối hợp giữa Chính phủ Nga và các các nhân nằm trong ban vận động tranh cử của ông Trump’.

Ông Flynn cũng cung cấp ‘những thông tin mà ông biết trực tiếp về nội dung và bối cảnh những lần liên lạc giữa ban chuyển giao quyền lực và các quan chức chính phủ Nga,’ văn bản này cho biết.

Dẫn ra 19 cuộc phỏng vấn mà Flynn đã trả lời văn phòng ông Mueller và các công tố viên liên bang, văn phòng ông Mueller đề nghị thẩm phán liên bang không kết án tù ông Flynn.

Các công tố viên nói rằng ông Flynn cũng giúp đỡ các cuộc điều tra hình sự khác, mặc dù những chi tiết này không được nêu ra để giữ bí mật cho các cuộc điều tra đang diễn ra.

Ông Flynn, được nhận làm cố vấn an ninh quốc gia cho tòa Bạch Ốc chỉ được 24 ngày, hồi tháng 10 năm 2017 đã nhận tội nói dối với FBI về các lần liên lạc của ông với người Nga. Ông sẽ bị tuyên án ở Tòa án của District of Columbia vào ngày 18 tháng 12.

Cho đến nay ông là người duy nhất trong chính quyền Trump thừa nhận một tội danh mà cuộc điều tra rộng lớn của ông Mueller về nỗ lực của Nga can thiệp bầu cử Mỹ khám phá ra.

Cuộc điều tra của ông Mueller, vốn có khả năng đe dọa nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, liên đới 32 cá nhân và ba công ty Nga. Dự kiến ông Mueller sẽ công bố bản báo cáo về những phát hiện của ông vào năm sau.

Những người khác cũng bị ông Mueller buộc tội có ông Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump và phó quản lý chiến dịch Rick Gates cùng với cựu luật sư riêng của ông Trump là ông Michael Cohen, người mà hồi tuần trước đã nhận tội nói dối với Quốc hội về một dự án bất động sản của ông Trump ở Moscow.