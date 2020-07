Tham nhũng thối nát trong chính quyền liên bang

Ottawa: Trong bài diễn văn thắng cử trong cuộc bầu cử dân biểu liên bang năm 2015, tân thủ tướng Justin Trudeau đã hứa là sẽ có những luồng gió mới trong lãnh vực chính trị ở Canada.

5 năm trôi qua và thủ tướng Trudeau đã trải qua 3 vụ xì căng đan liên quan đến tiền bạc.

Xì căng đan thứ ba này quan trọng vì có liên quan đến gần 1 tỷ dollars.

Lần này khi bị tố cáo, thủ tướng Truideau cũng lên tiếng nhận và xin lỗi, nhưng có nhiều người tự hỏi là ông ta sẽ xin lỗi thêm mấy lần nữa trước khi hết nhiệm kỳ.

Mới đây thủ thướng Trudeau loan báo là chính quyền liên bang sẽ bỏ ra 900 triệu dollars để tài trợ cho các sinh viên đi làm từ thiện, có tiền đóng học phí.

Thủ tướng Trudeau cũng loan báo chính quyền liên bang sẽ giao cho tổ chức từ thiện WE đứng ra đảm trách việc điều hành số tiền 900 triệu tài trợ cho sinh viên. Quỹ từ thiện WE được dùng 43.5 triệu dollars cho chi phí điều hành việc tài trợ này.

Những chi tiết của đài CBC cho thấy là tuy 900 triệu dollars được dành trong ngân sách, nhưng chỉ có 500 triệu dollars dự tính sẽ dùng cho việc tài trợ các sinh viên..Như thế còn 400 triệu dollars kia được dùng vào cái chi?

Các cuộc điều tra cũng cho thấy tổ chức WE đã mời bà mẹ và em trai của thủ tướng Trudeau diễn thuyết và có trả tiền. Số tiền trả cho các cuộc diễn thuyết của bà mẹ và em trai thủ tướng, bởi tổ chức WE lên đến 282 ngàn dollars.

Theo bình luận gia David Moscrop thì Canada được cai trị bởi một nhóm nhỏ những người thuộc giới thượng lưu và những vụ xì căng đan trong nhóm người này đã thường xảy ra.

Một đứa con gái của ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau cũng là nhân viên của tổ chức WE: tổ chức We đã bỏ tiền đưa gia đình ông tổng trưởng tài chánh trong hai cuộc đi chơi ở Kenya và Ecuador mà tổn phí lên đến 41 ngàn dollars.

Chỉ sau này khi báo chí phanh phui ra ông tổng trưởng Morneau mới ký ngân phiếu hoàn lại số tiền này.

Vì vụ xì căng đan này mà số cử tri ủng hộ đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau đã sút giảm trong những ngày qua.