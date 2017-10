Texas bớt trục xuất

Hoạt động trục xuất người di dân lậu tại Texas đang giảm bớt, và thời gian để thực hiện thủ tục trục xuất di dân lậu đang lâu tới 829 ngày; tuy nhiên số di dân mới bị bắt gần biên giới vẫn được ưu tiên trục xuất.

Thủ tục trục xuất người di dân đã lập nghiệp tại Hoa Kỳ kéo dài vì nỗ lực đối kháng của họ trên bình diện tư pháp; họ có tiền để thuê mướn luật sư kháng cáo việc trục xuất.

Khoảng 2/3 số người Mễ và Canadians chấp nhận bị trục xuất dưới hình thức ‘TỰ NGUYỆN RA ĐI’ (voluntary departure)- những người này để cảnh sát di trú Mỹ ICE (Immigration and Customs Enforcement ) dẫn độ ra biên giới, rồi tự họ vượt biên ngược trở về cố hương, đôi khi trở về với cảnh nghèo đói, bất an.

Voluntary departu giúp người di dân lậu không bị giam giữ lâu dài, và giúp chính phủ Mỹ tránh được những tốn kém xây dựng ngục thất.

Mặc dù ác miệng, lớn tiếng đòi trục xuất đến 3 triệu người di dân lậu, đòi xây trường thành biên giới, nhưng chính phủ Trump lại trục xuất người Spanish ít hơn chính phủ Obama. Sai biệt -tính từ ngày Trump lên chấp chánh- lên đến 97,000 người -khoảng 43%- so với cùng thời điểm nay, năm ngoái.

Một khác biệt nữa của vấn đề di dân lậu qua 2 triều đại tổng thống là số người vượt biên vào lãnh thổ Mỹ cũng giảm bớt gần một nửa; tháng Hai 2017, con số này giảm đến 23,600 người. Tháng tư 2017, chỉ còn 15,800 người vượt biên vào Mỹ, kỷ lục thấp nhất trong 17 năm vừa rồi.

Con số gia tăng là số hồ sơ khiếu nại trục xuất: toà án đang ứ đọng với 600,000 cases; dù có xét xử thật nhanh cũng cần đến thời gian 2 năm.