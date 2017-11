Taylor Swift giành giải nhạc đồng quê

Dù đã chuyển hướng và gặt hái thành công với nhạc pop, Taylor Swift vẫn tiếp tục tạo được tiếng vang ở dòng nhạc đồng quê. Mới đây, cô thắng giải “Bài hát của năm” tại Lễ trao giải nhạc đồng quê 2017 (Country Music Association Awards – CMA Awards)

Taylor Swift chuyển sang dòng nhạc pop năm 2014 qua album “1989” và tạo cơn sốt mới nhất qua album “Reputation”. Thế nhưng, Taylor Swift vẫn không rời hẳn dòng nhạc đồng quê, vốn là gốc rễ sự nghiệp âm nhạc, là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ của cô.

Tại CMA Awards lần thứ 12 diễn ra ngày 8/11, Taylor Swift chiến thắng hạng mục “Bài hát của năm” nhờ ca khúc “Better man” do cô sáng tác cho nhóm Little Big Town trình diễn.

Để có được chiến thắng này, Taylor Swift đã đánh bại nhiều tên tuổi trong dòng nhạc đồng quê như Keith Urban với bài “Blue ain’t your color”, Sam Hunt với bài “Body like a back road”, “Thomas Rhett với “Dirt on my boots”, Miranda Lambert với “Tin Man”.

Tuy nhiên, Taylor Swift không có mặt ở lễ trao giải, nhóm nhạc Little Big Town thay cô lên sân khấu nhận giải và nói: “Taylor Swift, cô ở đâu? Chúng tôi cảm ơn bài hát xinh đẹp, bài hát cho tình yêu”.

Taylor Swift đã ngay sau đó chia sẻ niềm tự hào của mình trên mạng xã hội. Cô gửi lời cảm ơn, bày tỏ tình cảm với Little Big Town lẫn ban tổ chức giải thưởng. Đây là lần đầu cô nhận giải “Bài hát của năm” tại CMA Awards.