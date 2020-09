Tay vợt Osaka đoạt chức vô địch quần vợt Hoa Kỳ

New York: Cuộc tranh tài vô địch quần vợt Hoa Kỳ, the US Open Tennis Championship, diễn ra ở sân quần vợt Flushing Meadows ở thành phố New York trong những ngày cuối tuần 12 tháng 9.

Cuộc tranh tài diễn ra trong thời đại dịch không khán giả trong cầu trường 23 ngàn chỗ ngồi.

Cuộc tranh cúp vô địch nữ diễn ra giữa tay vợt Naomi Osaka của nước Nhật với tay vợt Victoria Azarenka của xứ Belarus trong hôm thứ bảy ngày 12 tháng 9.

Tay vợt Osaka đã thua tay vợt Azarenka trong trận đầu với tỷ số 1-6, nhưng đã oanh liệt phản công, thắng hai trận sau với tỷ số 6-3, 6-3 và đã đoạt cúp vô địch quần vợt Mỹ lần thứ nhì.

Tổng cộng tay vợt Osaka đã đoạt ba giải quần vợt lớn: hai cúp bạc Hoa Kỳ và một cúp bạc Úc Đại Lợi.

Tay vợt Osaka năm nay 22 tuổi, sinh trưởng ở Nhật nhưng hiện đang sống ở Hoa Kỳ.

Năm 2018, tay vợt Osaka đã oang liệt hạ tay vợt Serena Williams để đoạt cúp vô địch Mỹ đầu tiên của cô.

Trong khi tay vợt Azarenka đã đoạt 2 cúp bạc vô địch quần vợt Úc vào hai năm 2012 và 2013.