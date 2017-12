Tàu Trung quốc lén lút bán dầu cho Bắc Hàn

Seoul, Nam Hàn: Theo những nguồn tin từ các giới chức Nam Hàn phổ biến hôm 28 tháng chạp, thì vệ tinh do thám của Hoa Kỳ đã chụp được nhiều hình ảnh cho thấy là những tàu chở dầu của Trung quốc, đã lén lút bán dầu cho các tàu Bắc Hàn trên biển the West Sea.

Cũng theo các nguồn tin tình báo thì vệ tinh do thám đã chụp được hình của trên 30 vụ bán dầu từ Trung quốc qua Bắc Hàn kể từ tháng 10 cho đến nay.

Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mà Trung quốc là một thành viên đã đồng ý đưa ra những luật lệ cấm vận khắt khe với Bắc Hàn, sau khi Kim Jong un tiếp tục cho thử nghiệm các loại hỏa tiễn liên lục địa trong những tháng qua.