Tập thể dục để ngừa bệnh ung thư

New York: Kết quả của một công trình khảo cứu y khoa vừa công bố cho thấy những lợi điểm của việc tập thể dục hàng ngày là ngăn ngừa được một số bệnh ung thư. Bản khảo cứu vừa được đăng tải trên tạp chí y khoa the Journal of Clinical Oncology. Các nhà khảo cứu đã phân tích nhũng dữ kiện sức khỏe của 750 ngàn người ở Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Đại Lợi và thấy là những người tập thể dục đều đặn, giảm nguy cơ bị 7 loại ung thư trong số 15 loại ung thư mà các nhà khảo cứu tìm hiểu. Nguy cơ bị ung thư của 7 loại ung thư được cắt giảm là ung thư ruột già, ung thư vú, ung thư da myeloma , ung thư gan, ung thư thư hạch bạch huyết non-Hodgkin và ung thư tử cung endometrial. Các giới chức y khoa Hoa Kỳ đã khuyến cáo cư dân Mỹ nên bỏ ra ít nhất 3 tiếng đồng hồ tập thể dục mỗi tuần hay khoảng nửa tiếng đồng hồ một ngày, bằng những loại thể dục như aerobic, bơi lội, đi bộ, tập tạ…

