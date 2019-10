Tăng vòng ngực

Bộ phận vú ở người phụ nữ trưởng thành gồm những tế bào sản xuất sữa (lúc có thai hoặc sau khi sinh con) kết hợp thành những tiểu thuỳ (lobules). Mỗi thuỳ nhỏ (lobule) dồn chung sữa vào một ống dẫn sữa chung (lactiferous duct) mở ra trên đầu núm vú. Ngoài ra, có mô chống đỡ gồm mô liên kết sợi và mô mỡ. Các dây chằng (ligaments) đi từ da, qua vú và bám vào cơ ngực (pectoralis) là một cái cơ lớn hình cách quạt đi từ xương ức ở giữa ngực qua vai. Mỡ chiếm đến 7-58 % thể tích của vú và trộn lẫn với các mô tuyến sản xuất sữa.

Vú bắt đầu phát triển trong giai đoạn dậy thì, từ 10 đến 12 tuổi, lúc phản ứng với các thay đổi nội tiết trong cơ thể, phần chính là estrogen và progesterone trong máu gia tăng. Vú bắt đầu tích tụ mỡ, các tuyến vú bắt đầu phát triển, các ống dẫn sữa phát triển và phân nhánh làm da ngực căng phồng ra.

Ngực không phát triển theo ý muốn ở một phụ nữ trẻ là một điều thường gặp. Kích thước và hình dạng mỗi người khác nhau. Kích thước tùy thuộc vào lượng chất béo trong vú. Ở cùng một người, hai bên vú thường hơi khác nhau, với bên này lớn hơn, cao hơn hoặc hình dạng khác so với bên kia. Ngực phụ nữ trẻ dày đặc (dense) hơn vì tỷ lệ mô tuyến cao hơn so với phụ nữ lớn tuổi. Khi phụ nữ có tuổi, phần lớn các tuyến và mô ống được thay thế bằng mỡ làm cho ngực bớt dày đặc. Các dây chằng (ligaments) bám vào cơ ngực cũng mất tính đàn hồi, khiến ngực thay đổi hình dạng và không còn đầy đặn như lúc còn trẻ.

Tuỳ theo nền văn hoá và theo môi trường, sự mong đợi của bản thân cũng như của người ngoài có thể khác nhau. Trừ những trường hợp bịnh rõ rệt, đại đa số chỉ là vấn đề thẩm mỹ và có thể cái lợi đạt được (thoả mãn thị hiếu, có thể nhất thời, thay đổi) không bằng cái giá phải trả (tốn kém tiền bạc, thì giờ, cơ nguy về sức khoẻ) nhìn theo phương diện thuần tuý y khoa.

1. Trường hợp bệnh lý:

Có những cô gái qua dậy thì mà vú không phát triển bình thường, tiếng Anh gọi là breast hypoplasia, tiếng Việt tạm dịch là “giảm sản” vú. Vú không phát triển mặc dù qua tuổi dậy thì, hoặc mô vú để sản xuất sữa quá ít và thật sự không cung cấp đủ sữa cho con bú. Nên nhớ là trường hợp này ít gặp, và đa số người mẹ than không đủ sữa cho con bú chỉ vì chưa áp dụng những kỹ thuật cho con bú vú mẹ đúng mức.

Một số trường hợp cũng hiếm do di truyền. Ví dụ trong hội chứng Turner, người con gái chỉ có một nhiễm thể X thay vì 2 cái (XX). Ngoài một số đặc điểm như thấp, cổ như có một cái màng nối với thân (webbed neck), suy cơ năng buồng trứng, ngực các cô này dày hơn, nhô ra hơn trong lúc vú thì không phát triển nên được so sánh như cái áo giáp của người chiến binh ngày xưa (shield shaped thorax).

Một số người ngực vùng xương ức bị lõm vào cũng làm cho ngực có vẻ lép (pectus excavatum).

2. Trong đại đa số còn lại, chỉ là vấn đề thẩm mỹ chủ quan, mặc dù rất phổ biến và chúng ta đều biết cả một kỹ nghệ kinh doanh tồn tại nhờ nhu cầu này của phụ nữ.

a) Nâng ngực (breast augmentation): đặt một túi dưới vú. Thỉnh thoảng, nếu không có đủ mô vú để che đủ túi cấy, phải đặt túi cấy ghép dưới lớp cơ ngực (pectoralis muscle), phía sau vú. Vỏ ngoài bằng silicon, có thể mịn hoặc nhám, chứa gel silicon hoặc nước muối. Vì vú tiếp tục phát triển cho đến tuổi trên dưới 20, FDA chỉ cho phép ghép implant nước muối cho người 18 tuổi trở lên, túi silicon chỉ dùng cho người 22 tuổi trở lên.

Nhược điểm của việc sử dụng implant là chúng có thể gây ra các biến chứng thậm chí nhiều năm sau khi đặt; ví dụ thay đổi vị trí của cấy ghép, nhiễm trùng cần phải lấy implant ra để điều trị, một vỏ dày và cứng bọc chung quanh implant (periprosthetic capsule) có thể gây đau đớn; implant có thể vở và thay đổi hình dạng cũng như kích thước to nhỏ của vú. Bệnh nhân cần cảnh giác về các dấu hiệu túi ngực bị vỡ có thể nhiều năm sau khi được cấy ghép, có thể xảy ra sau khi chấn thương vào ngực, thường nhất là tai nạn xe cộ do dây an toàn hay túi hơi (airbag) bung vào ngực, hay vì đạp vào phía trước. Túi nước muối có thể xẹp xuống và nước muối được cơ thể hấp thụ và bệnh nhân dễ nhận thấy sự thay đổi. Túi đựng silicon có thể thay đổi hình dạng ít nhiều, và có những trường hợp silicon di chuyển vào những vùng ở nách và cánh tay. Cần xét đến việc lấy implant ra sau 10-15 năm.

Trong thập niên 2000, một loại túi silicon mới gọi là “gummy bear” (“hình giọt nước mắt”/tear drop shaped, giống như kẹo dẻo gummy bear), túi bằng silicon, được nhét đầy bằng chất cohesive gel silicon, mềm hơn và có khả năng giữ hình dạng của nó tốt hơn, dù là túi bị xì, lủng. Một vấn đề là, bịnh nhân có khi bị túi lủng cũng không hay biết. FDA khuyên nên làm MRI (“chụp hình” cộng hưởng từ trường) sau 3 năm, và sau đó cứ 2 năm một lần để theo dõi nếu ghép túi silicon. Tuy nhiên, khuyến cáo này khó thực hiện vì ở Mỹ có trên 1 triệu người mang túi vú chứa silicon, và MRI cũng như siêu âm chưa chính xác lắm trong việc phát giác túi silicon bị rò rỉ, nhất là ở phụ nữ không có triệu chứng gì cả. Đặt túi “gummy bear” phẫu thuật đắt gấp 2-3 lần (US $6000-12000) phẫu thuật túi silicon thường.

Năm 2011, FDA nhận thấy có một số ít ung thư vú liên hệ với túi vú (breast implant), triệu chứng chính là sưng và đau, thường là nhiều năm sau khi ghép túi vào (Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL))

b) Truyền mỡ (fat transfer): hút mỡ từ nơi khác của cơ thể, tách các tế bào mỡ khỏi các phần khác của mỡ được hút ra và tiêm các tế bào mỡ vào vú. Một số bịnh nhân không muốn ghép implant chọn giải pháp này. Tuy nhiên kết quả khó dự đoán hơn, khó dùng cho trường hợp muốn tăng thể tích lớn, và thường phải chích nhiều lần mới đạt kết quả như ý.

c) Brava Bra, một thiết bị hình dạng như nịt ngực có máy hút; căn cứ trên thuyết cho rằng tế bào chịu sức căng sẽ tăng trưởng (tension-induced growth). Giá chừng 2500 đô la ở Mỹ, chừng một nửa giá nâng ngực bằng phẫu thuật. Bịnh nhân mặc ít nhất 10 giờ mỗi ngày trong khoảng ba tháng. Có thể làm cở vú tăng lên chừng 2 nấc (cup size) , nhưng kết quả có thể chỉ là tạm thời và sau đó ngực nhỏ lại như củ. Có thể kết hợp Brava với phương pháp chuyền mỡ nói ở trên.

FDA cho phép bán như là một thiết bị không bị quản lý (marketed as a unregulated device) nhưng không chứng nhận là có thật sự hiệu quả hay không. Một số khách hàng than phiền máy không hiệu quả, gây mẩn trên da và vú chảy sữa mặc dù không có thai.

d) “Vòng số 1” không những tuỳ thuộc vào thể tích của vú mà còn tùy thuộc vào các cơ bắp vùng ngực, nách, cánh tay và lưng.

Những động tác thể dục như:

Đứng, áp bàn tay vào tường, từ từ đẩy đầu đến gần mặt tường rồi từ từ kéo ra (wall presses)

Dang hai cánh tay hai bên, cử động cánh tay theo vòng tròn nhiều lần (arm circles)

Hít đất (push up)

Nằm ngửa, hai tay nâng quả tạ nhỏ lên xuống (chest press extension)

Duỗi hai cánh tay ra phía trước và dang ra hai bên (arm presses)

Chụm hai bàn tay lại và đẩy ra phía trước (prayer poses) .

Tập như thế nhiều lần mỗi ngày có thể giúp làm vòng 1 tăng lên và dáng đẹp và khoẻ mạnh hơn.

e) Nhắc đến sữa đậu nành, trong đậu nành và các sản phẩm liên hệ như tàu hũ có chứa các hormone thực vật phytoestrogen có tác dụng tương tự như hormone estrogen của phụ nữ. Tuy nhiên tác dụng có thể không nhiều ở người phụ nữ khỏe mạnh. Sữa đậu nành chứa nhiều đường và do đó uống nhiều mỗi ngày có thể làm lên cân và do đó việc thể tích vú tăng có thể do lượng mỡ trong vú.

Thuốc viên ngừa thai chứa estrogen và progestin (một loại progesteron tổng hợp), do đó làm thể tích vú tăng lên, nhưng tác dụng này ngưng sau vài tháng dùng thuốc. Một phần kết quả trên thể tích vú có thể do cơ thể giữ nước lại nhiều hơn. Nên nhớ thuốc viên ngừa thai làm cơ nguy ung thư vú tăng.

Tất cả các nhận xét trên đều có tính cách thông tin, quý vị muốn biết thêm chi tiết xin tham khảo các link kèm theo sau đây. Cần tham khảo với bác sĩ riêng của mình trước khi quyết định trị liệu.

BS Hồ Văn Hiền/VOA