Làn da giữ vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Đó là lớp “áo giáp” che chắn chống lại vi khuẩn, vi trùng và các chất độc hại. Làn da sẽ suy yếu khi gặp sự thay đổi thời tiết, tuổi tác, môi trường… Thực tế, sức đề kháng da yếu cũng là một trong những nguyên nhân khiến da bị mụn và nhanh bị lão hóa. Do đó tăng cường đề kháng cho da trong thời điểm giao mùa là điều cần thiết.

Tại sao cần tăng sức đề kháng cho làn da?

Những tế bào bảo vệ da có tên là Langerhans. Chúng hoạt động như tấm màng chống lại vi trùng và bảo vệ làn da khỏi ô nhiễm. Khi chúng ta già đi, sự tích tụ của các yếu tố như căng thẳng, chế độ ăn uống không lành mạnh và những tác nhân xấu từ bên ngoài có thể làm giảm sức mạnh của các tế bào bảo vệ này. Khi các tế bào Langerhans mệt mỏi, những nhân tố gây hại có thể xâm nhập vào da. Dần về sau, nước da của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Có một làn da có sức đề kháng tốt sẽ giúp hạn chế nguyên nhân gây ra vấn đề về da và sức khoẻ, giúp làn da khỏe mạnh, đẩy nhanh quá trình điều trị và phục hồi.

Độ tuổi nào làn da dễ mất đi sức đề kháng?

Bất cứ làn da nào cũng có thể đối mặt với việc mất đi sức đề kháng. Bạn đừng nghĩ làn da mịn như em bé sẽ khoẻ khoắn hơn da của người bước vào tuổi 40 hay da của người 20 tuổi luôn đẹp nhất. Mọi loại da đều có thể mất đi lớp hàng rào bảo vệ bởi các yếu tố của môi trường. Nhẹ sẽ là ửng đỏ, mẩn đỏ, nặng có thể dẫn tới mụn và da chảy sệ.

Những mẹo nhỏ tăng sức đề kháng của làn da

Chú ý chế độ dinh dưỡng

Những gì bạn ăn sẽ ảnh hưởng đến làn da. Vì thế, một chế độ dinh dưỡng lành mạnh và cân bằng có thể nâng cao sức khoẻ cho làn da. Hãy bổ sung những thực phẩm giàu vitamin A, C, E như cá, trái cây, rau quả và các loại hạt. Đặc biệt, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của các mô liên kết, chúng cũng là chất chống ôxy hóa hiệu quả, ngăn chặn lão hóa da đồng thời giảm thiểu vết thâm mụn để lại.

Nên loại bỏ hoặc hạn chế đường, đồ uống có chất kích thích, có cồn, đồ cay nóng chiên xào vì đó là nguồn gốc gây nên quá trình lão hóa da nhanh chóng cũng như tiềm ẩn của các loại mụn gây viêm da. Cũng cần uống thật nhiều nước bao gồm các loại nước khoáng, detox rau củ quả, sữa… để giúp các tế bào da tăng đàn hồi và độ ẩm cần thiết.

Bổ sung dưỡng chất

Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý, bạn nên chủ động bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Chẳng hạn như Omega-3, chất này có khả năng giúp lớp biểu bì khoẻ hơn. Omega-3 có thể được bổ sung từ các loại thực phẩm như cá hồi, trứng, hạt óc chó, viên uống dầu cá. Cũng nên bổ sung thêm ngũ cốc, nấm, hải sản nhằm giảm thiểu tình trạng da tiết dầu thừa.

Tập luyện và chơi thể thao

Các môn thể thao có tác dụng rất tốt trong việc tuần hoàn máu đến các bộ phận. Khi đổ mồ hôi cũng là lúc cơ thể được detox, giải độc. Theo nhiều nghiên cứu, dù là bạn chơi những môn thể dục thể thao vô cùng nhẹ nhàng, chúng đều mang đến rất nhiều lợi ích như giảm cân, giảm mụn, kháng viêm, tăng sức khỏe cho da.

Làm sạch da đúng cách

Làm sạch da hàng ngày không chỉ giúp loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn hay lớp da chết mà còn giúp hạn chế vi trùng xâm nhập vào da.

Double-cleasing gồm tẩy trang và rửa mặt sẽ giúp dưỡng da đạt hiệu quả tối ưu. Khi da sạch, mụn sẽ không thể hình thành khiến da mất sức đề kháng.

Dưỡng ẩm cho da

Hãy luôn dưỡng ẩm cho da hàng ngày. Da chỉ đủ khoẻ và được phục hồi tốt khi chọn đúng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp với loại da và tình trạng da của mình. Thêm vào đó, có thể sử dụng các loại serum điều trị vừa giúp giải quyết các vấn đề về da, vừa hỗ trợ nuôi dưỡng các tế bào, tăng cường sức đề kháng cho da.

Có thể nói tăng sức đề kháng cho da là một trong những bước dưỡng da cơ bản khi bạn bước vào độ tuổi 25. Với các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, chăm sóc da hàng ngày sẽ làm chậm quá trình lão hoá, bảo vệ và tăng cường sự săn chắc, độ ẩm cho da.

Nuôi dưỡng tế bào bảo vệ da

Nên chú ý đặc biệt đến tế bào Langerhans. Đây là một loại tế bào nằm trong biểu bì có chức năng kiểm soát khả năng miễn dịch giúp da ngăn chặn những tác nhân có hại như bụi bẩn, vi khuẩn. Theo một số nghiên cứu, sản phẩm dưỡng da có chứa retinoids sẽ hạn chế các tế bào Langerhans bị mất đi.

Bảo vệ da hằng ngày

Khi bị tác động bởi các tia UV, da sẽ nhăn nheo và không đều màu. Từ đó, các sợi collagen bị suy yếu và các vitamin cần thiết cũng bị mất đi. Sử dụng thêm các loại mặt nạ detox sẽ giúp lấy đi những tạp chất, bụi bẩn trên da. Thành phần than hoạt tính được khuyến khích dùng để loại bỏ các chất ô nhiễm nhanh chóng. Ngoài ra, đừng quên trang bị cho da kem chống nắng mỗi ngày dù là mưa hay nắng để tăng hàng rào bảo vệ da một cách tối ưu.

N.D (theo ELLE)